Аналитик объяснил, почему США не вводят вторичные санкции - 19.09.2025
Аналитик объяснил, почему США не вводят вторичные санкции
Аналитик объяснил, почему США не вводят вторичные санкции
2025-09-19T11:01+0300
2025-09-19T11:01+0300
энергетика
нефть
россия
индия
сша
китай
ес
financial times
нефть, россия, индия, сша, китай, ес, financial times
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, КИТАЙ, ЕС, Financial Times
11:01 19.09.2025
 
Аналитик объяснил, почему США не вводят вторичные санкции

Киселли: США не осмеливаются вводить санкции против Китая за покупку российской нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 19 сен - ПРАЙМ. США не осмеливаются ввести санкции против Китая за покупку российской нефти, поэтому их угрозы в адрес всех покупателей российской нефти не вызывают доверия и имеют обратный эффект, как показывает пример Индии, высказал мнение РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
"Президент (США - ред.) Трамп упомянул о 100-процентной пошлине на покупателей российской нефти, но не ввел её. США не осмеливаются вводить санкции против Китая за покупку российской нефти, так что не могут угрожать пошлинами всем покупателям российской нефти, и, как показывает пример Индии, это будет иметь обратный эффект", - сказал Киселли.
Эксперт отметил, что "проект Линди Грэма" о введении 500%-процентных пошлин на покупку российской нефти также не был реализован, единственная осуществленная мера - пошлины в размере 25% для Индии как "сигнал остальным покупателям" российской нефти.
Ранее в сентябре газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. Позже СМИ сообщили, что США будут оказывать давление не только на ЕС, но и на G7 ради повышения пошлин для Индии и Китая из-за закупки российской нефти.
В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Трамп считает, что падение цен на нефть "не оставит России выбора"
Вчера, 22:24
Вчера, 22:24
 
