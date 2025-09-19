https://1prime.ru/20250919/neft-862510365.html

ЕС установит новый потолок цены на российскую нефть

ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

энергетика

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы только что снизили ценовой потолок на сырую нефть до 47,6 долларов", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.

