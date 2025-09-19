https://1prime.ru/20250919/neft-862510365.html
ЕС установит новый потолок цены на российскую нефть
2025-09-19T14:55+0300
2025-09-19T14:55+0300
2025-09-19T15:02+0300
энергетика
ек
ес
нефть
урсула фон дер ляйен
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. ЕС в 19-м пакете санкций устанавливает потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 долларов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы только что снизили ценовой потолок на сырую нефть до 47,6 долларов", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
ЕС установит новый потолок цены на российскую нефть
