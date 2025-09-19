Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию - 19.09.2025
Эксперт оценил потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию
Эксперт оценил потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию
Эксперт оценил потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию

Поставки рыбопродукции в Индию могут составить $20 миллионов в год

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРаботники на линии обработки минтая в цехе рыбоперерабатывающего завода ЗАО "Курильский рыбак" на острове Шикотан
Работники на линии обработки минтая в цехе рыбоперерабатывающего завода ЗАО "Курильский рыбак" на острове Шикотан. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию в случае обнуления пошлин оценивается в не менее чем 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов в год, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее Евразийская экономическая комиссия сообщила, что первый раунд переговоров ЕАЭС и Индии по Соглашению о свободной торговле пройдет в ноябре этого года.
"В случае обнуления Индией импортной пошлины в отношении нашей рыбной продукции, Россия сможет получить ценовое преимущество по поставкам мороженых тихоокеанских лососей, сардины, трески, кальмаров, рыбной муки и других. ВАРПЭ оценивает потенциал таких отгрузок в 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов. Также есть все перспективы заместить российским диким минтаем поставки пангасиуса, по аналогии с Китаем. А это означает двукратный рост прогнозируемого объема экспорта", - прокомментировал Зверев.
Он подчеркнул, что ВАРПЭ "возлагает большие надежды" на это соглашение. По его словам, обе страны заинтересованы в увеличении торговли рыбопродукцией. "Индийские власти называют Россию одним из ключевых направлений для диверсификации экспорта, мы также не раз обращали внимание на большой потенциал индийского рынка", - отметил Зверев.
В ВАРПЭ напомнили, что у Индии действуют соглашения о свободной торговле. Например, соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) предусматривает в течение 5-10 лет постепенно снизить пошлины до нулевых значений на поставки рыбопродукции из стран-членов ЕАСТ в Индию. Аналогичное соглашение заключено между Индией и Великобританией. Это дает преимущество странам-конкурентам России на мировом рыбном рынке при поставке рыбопродукции в Индию.
