Производители спортивного протеина проверяют качество сырья

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Производители спортивного протеина проводят проверки качества сырья и производственных процессов на фоне выявления в России несоответствий продукции различных торговых марок требованиям технического регламента, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Ранее в организации рассказали агентству, что было выявлено несоответствие спортивного сывороточного протеина 17 торговых марок обязательным требованиям технического регламента (ТР ТС), в частности продукция девяти брендов имеет отклонения по массовой доле белка, при этом вся продукция безопасна для употребления. По данным Роскачества, Роспотребнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства ООО "Колесомаркет" - импортеру марки Maxler, ООО "Прайм крафт" - изготовителю продукции Prime Kraft и ООО "Пауэрпро" - изготовителю продукции Power Pro. Также прокуратурой Самарской области согласовано внеплановое контрольное мероприятие с отбором образцов продукции марки "Ё Батон" производителя ООО "Арсенал атлета" для лабораторных испытаний. В Роскачестве рассказали, что производители спортивного протеина проводят внутренние проверки. Так, производитель торговой марки Bombbar (ООО "Фитнес Фуд") провел проверку производителей ключевого сырья по содержанию аминокислот, организовал дополнительный контроль за соблюдением рецептуры при производстве, усилил контроль со стороны руководства. По результатам проведенных мероприятий направлена заявка на проведение повторных испытаний. Производитель торговых марок Wonder Whey и PWR (ООО "Жива продукт") провел аудит существующих процессов, усилил контроль за качеством продукции и предоставил детальный план проведения корректирующих мероприятий. По результатам проведенных мероприятий производитель направил заявки на проведение повторных испытаний со всеми подтверждающими документами на обе торговые марки протеина. Владелец торговой марки GST после получения результатов испытаний сообщил, что организацией-производителем были проведены работы над качеством продукции: усилен контроль за выпускаемой продукцией, разработана новая рецептура, скорректирован макет маркировки. Импортер Maxler, ООО "Колесомаркет", направил запрос компании-владельцу свидетельства о государственной регистрации (СГР) продукции на территории Белоруссии и организовал внутреннее расследование. Производитель протеина Power Pro (ООО "Пауэрпро") организовал расследование для определения сырьевого компонента, в котором мог присутствовать подсластитель ацесульфама калия. По результатам расследования внесены корректировки. Производитель торговой марки Soul Way сообщил, что с июня текущего года данная продукция с заявленным на этикетке составом не производится, рассказали также в Роскачестве. Импортер торговой марки Ultimate Nutrition (ООО "Мастер спорта") проводит работу с производителем данной продукции. В Роскачестве поделились, что импортер марки Trec Nutrition, ООО "Терминал Сити", приостановил реализацию и отозвал продукцию с выявленными несоответствиями маркировки. Производитель протеина разработал план корректирующих мероприятий, в частности при отсутствии достоверной информации на маркировке будет наносится наклейка с приоритетной информацией. Кроме того, производитель протеина Prime Kraft заявил РИА Новости, что начал внутреннюю проверку. "По результатам испытаний под личным контролем высшего руководства компании проводятся мероприятия по усилению программы входного контроля качества сырья и материалов, в том числе внеплановый аудит поставщиков сырья и материалов по усиленной программе контроля качества и безопасности", - приводятся в сообщении компании слова гендиректора Игоря Губенко.

