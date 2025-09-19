Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/rossija-862479772.html
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи - 19.09.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
Россия в январе-августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T05:17+0300
2025-09-19T05:59+0300
бизнес
экономика
россия
южная корея
сша
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862479772.jpg?1758250751
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни. Так, за восемь месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021 года. В частности, больше всего в текущем году Россия ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (34,2 миллиона), а также до 1 литра (6,7 миллиона). Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в этом году были США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия - на 12-м месте.
южная корея
сша
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, южная корея, сша, канада
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, КАНАДА
05:17 19.09.2025 (обновлено: 05:59 19.09.2025)
 
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи

Россия за восемь месяцев импортировав автомобилей из Южной Кореи на 619 миллионов долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни.
Так, за восемь месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021 года.
В частности, больше всего в текущем году Россия ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (34,2 миллиона), а также до 1 литра (6,7 миллиона).
Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в этом году были США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия - на 12-м месте.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯСШАКАНАДА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала