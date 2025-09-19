https://1prime.ru/20250919/rossija-862479772.html
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи - 19.09.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
Россия в январе-августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T05:17+0300
2025-09-19T05:17+0300
2025-09-19T05:59+0300
бизнес
экономика
россия
южная корея
сша
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862479772.jpg?1758250751
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни. Так, за восемь месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021 года. В частности, больше всего в текущем году Россия ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (34,2 миллиона), а также до 1 литра (6,7 миллиона). Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в этом году были США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия - на 12-м месте.
южная корея
сша
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, южная корея, сша, канада
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, КАНАДА
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
Россия за восемь месяцев импортировав автомобилей из Южной Кореи на 619 миллионов долларов
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни.
Так, за восемь месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021 года.
В частности, больше всего в текущем году Россия ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5-2,5 литра (126,8 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра (34,2 миллиона), а также до 1 литра (6,7 миллиона).
Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в этом году были США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия - на 12-м месте.