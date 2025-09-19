https://1prime.ru/20250919/rossiya-862519292.html
Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми
Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми - 19.09.2025, ПРАЙМ
Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла,... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T17:09+0300
2025-09-19T17:09+0300
2025-09-19T17:09+0300
промышленность
россия
пермь
санкт-петербург
ростех
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла, передает корреспондент РИА Новости. Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, градообразующее предприятие Перми. Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в Пермь. "Мотовилихинские заводы" − единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Конструкторы и технологи завода создали более 250 образцов военной техники, многие из которых приняты на вооружение российской армии и в более чем 50 странах мира, указано в материалах, предоставленных пресс-службой президента. "Мотовилиха" находится в контуре управления Госкорпорации "Ростех". Головное предприятие на производственной площадке завода – АО "Специальное конструкторское бюро". Дочерняя структура – ООО "Мотовилиха – гражданское машиностроение". С 2022 года на производственной площадке предприятия работает более 5,5 тысячи сотрудников. Сейчас на предприятии вводится более 40 тысяч квадратных метров новых мощностей, это сборочный и механосборочный цеха, также ведется установка высокопроизводительного оборудования. "Мотовилихинские заводы" - предприятие с давней историей. Российский государственный деятель Василий Татищев в 1730-е годы основал на Урале Мотовилихинский медеплавильный завод. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие было преобразовано в Пермские пушечные заводы. Они, наряду с Обуховским и Путиловским заводами в Санкт-Петербурге, были основными поставщиками корабельной, береговой и полевой артиллерии для российской армии и флота. В годы Первой мировой войны Пермские пушечные заводы поставили русской армии пятую часть артиллерийского вооружения, а в годы Великой Отечественной войны – четвертую часть всей артиллерии. В послевоенные годы "Мотовилихинские заводы" освоили также широкую гамму гражданской продукции промышленного назначения.
https://1prime.ru/20250815/zavod-860769236.html
пермь
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, пермь, санкт-петербург, ростех, общество , владимир путин
Промышленность, РОССИЯ, ПЕРМЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ростех, Общество , Владимир Путин
Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми
Путин прибыл на «Мотовилихинские заводы» в Перми
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на "Мотовилихинские заводы" в Перми, где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла, передает корреспондент РИА Новости.
Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, градообразующее предприятие Перми
.
Современное военное направление "Мотовилихи" включает выпуск передовой ствольной артиллерии и РСЗО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в Пермь. "Мотовилихинские заводы" − единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.
Конструкторы и технологи завода создали более 250 образцов военной техники, многие из которых приняты на вооружение российской армии и в более чем 50 странах мира, указано в материалах, предоставленных пресс-службой президента.
"Мотовилиха" находится в контуре управления Госкорпорации "Ростех
". Головное предприятие на производственной площадке завода – АО "Специальное конструкторское бюро". Дочерняя структура – ООО "Мотовилиха – гражданское машиностроение".
С 2022 года на производственной площадке предприятия работает более 5,5 тысячи сотрудников. Сейчас на предприятии вводится более 40 тысяч квадратных метров новых мощностей, это сборочный и механосборочный цеха, также ведется установка высокопроизводительного оборудования.
"Мотовилихинские заводы" - предприятие с давней историей. Российский государственный деятель Василий Татищев в 1730-е годы основал на Урале Мотовилихинский медеплавильный завод. Основным продуктом изначально была штыковая медь, которая шла на изготовление монет, колоколов и пушек. Позже предприятие было преобразовано в Пермские пушечные заводы. Они, наряду с Обуховским и Путиловским заводами в Санкт-Петербурге
, были основными поставщиками корабельной, береговой и полевой артиллерии для российской армии и флота.
В годы Первой мировой войны Пермские пушечные заводы поставили русской армии пятую часть артиллерийского вооружения, а в годы Великой Отечественной войны – четвертую часть всей артиллерии. В послевоенные годы "Мотовилихинские заводы" освоили также широкую гамму гражданской продукции промышленного назначения.
Путин посетил завод по производству Омега-3 в Магадане