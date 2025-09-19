https://1prime.ru/20250919/rossiya-862523290.html

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину представили планы развития "ОДК-Авиадвигатель" и рассказали о программе создания российских двигателей большой тяги, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу, в День оружейника прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Президент приехал на "Мотовилихинские заводы". В ходе посещения предприятия Путину рассказали о производственной программе, а также представили планы создания нового завода "ОДК-Пермские моторы". Кроме того, главе государства рассказали о создании критических технологий для авиадвигателестроения и программе создания двигателей большой тяги, к которым относится в том числе авиадвигатель ПД-35. Это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. "ОДК-Авиадвигатель" - российское конструкторское бюро-разработчик газотурбинных двигателей для авиации, промышленных газотурбинных установок (ГТУ) и электростанций на базе авиационных технологий. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех". За 85 лет существования это конструкторское бюро разработало более 70 типов двигателей, из которых 41 тип производился серийно. Пермские двигатели поднимали на крыло лучшие самолеты Поликарпова, Лавочкина, Туполева, Ильюшина, Антонова, Яковлева, а также вертолеты Яковлева и Миля, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента России в Пермь. Разработанный этим КБ двигатель ПД-14 в 2018 году был сертифицирован, сейчас ведется его серийное производство на АО "ОДК-Пермские моторы". Что касается газотурбинных установок, с 1992 года конструкторским бюро созданы два семейства ГТУ для газоперекачивающих и энергоагрегатов. Сейчас серийно произведено более 1,3 тысячи газовых турбин промышленного назначения. Эти двигатели эксплуатируются в значимых проектах: "Сила Сибири", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Энергия Пармы" и других.

