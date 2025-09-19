https://1prime.ru/20250919/rossiya-862524996.html
Путину показали комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2
Путину показали комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2 - 19.09.2025, ПРАЙМ
Путину показали комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2
Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" в Перми показали новые образцы вооружений, в том числе комплекс "Деривация-ПВО" и... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T18:33+0300
2025-09-19T18:33+0300
2025-09-19T18:34+0300
россия
промышленность
пермь
пермский край
владимир путин
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862524778_0:207:3043:1919_1920x0_80_0_0_5efc250a4a77b3f1c68b099aded289b1.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" в Перми показали новые образцы вооружений, в том числе комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2. Президент в пятницу, в День оружейника прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Глава государства посетил "Мотовилихинские заводы" - предприятие, где выпускается в том числе передовая ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня. На заводе Путин ознакомился с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники. Путину продемонстрировали в том числе перспективный зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Он предназначен для борьбы с воздушными целями, включая беспилотные летательные аппараты. Президенту показали также ТОС-2, который уже принят на вооружение и задействован в зоне проведения специальной военной операции.
https://1prime.ru/20250919/rossiya-862524447.html
пермь
пермский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862524778_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_24c148442b9d2cde3af0cdfc3e4eb865.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, пермь, пермский край, владимир путин, политика
РОССИЯ, Промышленность, ПЕРМЬ, Пермский край, Владимир Путин, политика
Путину показали комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2
Путину на "Мотовилихинских заводах" показали комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2