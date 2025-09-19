https://1prime.ru/20250919/rossiya-862524996.html

Путину показали комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2

Путину показали комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2

Путину показали комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2

Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" в Перми показали новые образцы вооружений, в том числе комплекс "Деривация-ПВО" и... | 19.09.2025, ПРАЙМ

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" в Перми показали новые образцы вооружений, в том числе комплекс "Деривация-ПВО" и систему ТОС-2. Президент в пятницу, в День оружейника прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Глава государства посетил "Мотовилихинские заводы" - предприятие, где выпускается в том числе передовая ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня. На заводе Путин ознакомился с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники. Путину продемонстрировали в том числе перспективный зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО". Он предназначен для борьбы с воздушными целями, включая беспилотные летательные аппараты. Президенту показали также ТОС-2, который уже принят на вооружение и задействован в зоне проведения специальной военной операции.

