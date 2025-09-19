Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии

https://1prime.ru/20250919/rossiya-862526100.html

Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу, в День оружейника, прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Президент приехал на площадку "Мотовилихинских заводов". Это градообразующее предприятие Перми, где выпускаются в том числе передовая ствольная артиллерия и РСЗО.

