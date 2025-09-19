Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии - 19.09.2025
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. | 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу, в День оружейника, прибыл в Пермский край с рабочей поездкой. Президент приехал на площадку "Мотовилихинских заводов". Это градообразующее предприятие Перми, где выпускаются в том числе передовая ствольная артиллерия и РСЗО.
18:53 19.09.2025
 
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии

Путин провел заседание военно-промышленной комиссии в Перми

Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу, в День оружейника, прибыл в Пермский край с рабочей поездкой.
Президент приехал на площадку "Мотовилихинских заводов". Это градообразующее предприятие Перми, где выпускаются в том числе передовая ствольная артиллерия и РСЗО.
