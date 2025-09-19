Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД России рассказал о работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС - 19.09.2025, ПРАЙМ
МИД России рассказал о работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС
МИД России рассказал о работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Представители МАГАТЭ на ЗАЭС получают доступ только туда, куда их считает возможным и полезным приглашать РФ, иные требования со стороны этого агентства неприемлемы, сообщил в пятницу МИД РФ. "Представители секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС получают доступ только к тем объектам и помещениям станции, куда их считает возможным и полезным приглашать российская сторона. Какие-либо дополнительные требования со стороны агентства в этом отношении неприемлемы", - сказано в заявлении на сайте министерства.
20:37 19.09.2025
 
МИД России рассказал о работе МАГАТЭ на Запорожской АЭС

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Представители МАГАТЭ на ЗАЭС получают доступ только туда, куда их считает возможным и полезным приглашать РФ, иные требования со стороны этого агентства неприемлемы, сообщил в пятницу МИД РФ.
"Представители секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС получают доступ только к тем объектам и помещениям станции, куда их считает возможным и полезным приглашать российская сторона. Какие-либо дополнительные требования со стороны агентства в этом отношении неприемлемы", - сказано в заявлении на сайте министерства.
МИД: Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС, несмотря на нападения ВСУ
