Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона

Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона

2025-09-19T21:46+0300

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о достижениях региона и планах по развитию. Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы" с единственным в стране артиллерийским производством полного цикла. Также глава государства провел встречу с главой региона. "Представил Владимиру Владимировичу наши достижения и планы по развитию региона. Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Постоянно расширяем перечень мер поддержки. Уже сейчас более 17 тысяч семей наших героев получают разные формы помощи. Это, в том числе, льготы, единовременные выплаты, льготные займы", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что рассказал главе государства о героях-врачах, которые спасают жизни и помогают восстанавливаться участникам СВО, проходящим лечение в региональных госпиталях. По словам Махонина, он также отчитался перед Путиным о работе по созданию комфортной среды для работы и жизни граждан и инфраструктуры для подготовки инженерных кадров. По его данным, в этом году будут открыты еще две краевые инженерные школы: при Пермском политехническом университете - по направлению "Нефтегазовый инжиниринг", на базе классического университета - по направлению "Фотоника, новые материалы и приборостроение". "Особое внимание уделяем поддержке работников оборонно-промышленного комплекса и их семей, комплексно подходим к этой работе: возводим социальные объекты рядом с предприятиями, улучшаем транспортную инфраструктуру и синхронизируем движение общественного транспорта с графиком работы предприятий", - уточнил глава региона. Кроме того, Махонин объявил Путину о реализации проектов, приуроченных к 80-летию Великой Победы. "Восстановили наш легендарный танк Т-34. В этом году он принял участие в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона. В память об эвакуации жителей Ленинграда в Молотов (прежнее название Перми - ред.) спроектировали монумент "Эвакуация". Откроем его на набережной Камы уже этой осенью. В прошлом году в сквере имени Михаила Субботина открыли памятник юным героям-рабочим, которые своими руками ковали Победу в годы Великой Отечественной войны на наших заводах", - отметил губернатор.

