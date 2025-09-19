Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона - 19.09.2025
Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона
Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона - 19.09.2025, ПРАЙМ
Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о достижениях региона и планах по развитию. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T21:46+0300
2025-09-19T21:46+0300
россия
пермский край
пермь
владимир путин
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862533841_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_2c18c8b8a9201f5b401affd7b4b039c1.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о достижениях региона и планах по развитию. Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы" с единственным в стране артиллерийским производством полного цикла. Также глава государства провел встречу с главой региона. "Представил Владимиру Владимировичу наши достижения и планы по развитию региона. Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Постоянно расширяем перечень мер поддержки. Уже сейчас более 17 тысяч семей наших героев получают разные формы помощи. Это, в том числе, льготы, единовременные выплаты, льготные займы", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что рассказал главе государства о героях-врачах, которые спасают жизни и помогают восстанавливаться участникам СВО, проходящим лечение в региональных госпиталях. По словам Махонина, он также отчитался перед Путиным о работе по созданию комфортной среды для работы и жизни граждан и инфраструктуры для подготовки инженерных кадров. По его данным, в этом году будут открыты еще две краевые инженерные школы: при Пермском политехническом университете - по направлению "Нефтегазовый инжиниринг", на базе классического университета - по направлению "Фотоника, новые материалы и приборостроение". "Особое внимание уделяем поддержке работников оборонно-промышленного комплекса и их семей, комплексно подходим к этой работе: возводим социальные объекты рядом с предприятиями, улучшаем транспортную инфраструктуру и синхронизируем движение общественного транспорта с графиком работы предприятий", - уточнил глава региона. Кроме того, Махонин объявил Путину о реализации проектов, приуроченных к 80-летию Великой Победы. "Восстановили наш легендарный танк Т-34. В этом году он принял участие в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона. В память об эвакуации жителей Ленинграда в Молотов (прежнее название Перми - ред.) спроектировали монумент "Эвакуация". Откроем его на набережной Камы уже этой осенью. В прошлом году в сквере имени Михаила Субботина открыли памятник юным героям-рабочим, которые своими руками ковали Победу в годы Великой Отечественной войны на наших заводах", - отметил губернатор.
пермский край
пермь
21:46 19.09.2025
 
Губернатор Пермского края доложил Путину о достижениях региона

Губернатор Махонин доложил Путину о достижениях Пермского края

ПЕРМЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о достижениях региона и планах по развитию.
Путин в День оружейника прилетел в Пермский край, где посетил "Мотовилихинские заводы" с единственным в стране артиллерийским производством полного цикла. Также глава государства провел встречу с главой региона.
"Представил Владимиру Владимировичу наши достижения и планы по развитию региона. Особое внимание уделили поддержке участников СВО и их семей. Постоянно расширяем перечень мер поддержки. Уже сейчас более 17 тысяч семей наших героев получают разные формы помощи. Это, в том числе, льготы, единовременные выплаты, льготные займы", - написал Махонин в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что рассказал главе государства о героях-врачах, которые спасают жизни и помогают восстанавливаться участникам СВО, проходящим лечение в региональных госпиталях. По словам Махонина, он также отчитался перед Путиным о работе по созданию комфортной среды для работы и жизни граждан и инфраструктуры для подготовки инженерных кадров. По его данным, в этом году будут открыты еще две краевые инженерные школы: при Пермском политехническом университете - по направлению "Нефтегазовый инжиниринг", на базе классического университета - по направлению "Фотоника, новые материалы и приборостроение".
"Особое внимание уделяем поддержке работников оборонно-промышленного комплекса и их семей, комплексно подходим к этой работе: возводим социальные объекты рядом с предприятиями, улучшаем транспортную инфраструктуру и синхронизируем движение общественного транспорта с графиком работы предприятий", - уточнил глава региона.
Кроме того, Махонин объявил Путину о реализации проектов, приуроченных к 80-летию Великой Победы.
"Восстановили наш легендарный танк Т-34. В этом году он принял участие в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона. В память об эвакуации жителей Ленинграда в Молотов (прежнее название Перми - ред.) спроектировали монумент "Эвакуация". Откроем его на набережной Камы уже этой осенью. В прошлом году в сквере имени Михаила Субботина открыли памятник юным героям-рабочим, которые своими руками ковали Победу в годы Великой Отечественной войны на наших заводах", - отметил губернатор.
РОССИЯ, Пермский край, ПЕРМЬ, Владимир Путин, политика
 
 
