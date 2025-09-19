https://1prime.ru/20250919/ssha--862514056.html
В Конгресс США внесли проект о санкциях против "теневого флота" России
В Конгресс США внесли проект о санкциях против "теневого флота" России
ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. В Конгресс США представлен законопроект о введении санкций против так называемого "теневого флота" России, якобы используемого для обхода ограничений на экспорт нефти, информация о данной инициативе опубликована на сайте Конгресса. Инициатором выступил сенатор-республиканец Джеймс Риш, документ поддержали представители обеих политических партий страны, включая Джин Шахин, Тома Коттона, Шелдона Уайтхауса, Пита Рикеттса, Ричарда Блументаля, Кристофера Кунса, Линдси Грэма* и Тима Кейна. Законопроект предусматривает введение ограничительных мер против судов и компаний, задействованных в перевозке российской нефти вне международного контроля. В четверг документ был направлен в комитет по иностранным делам сената. Текст инициативы пока не опубликован.*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
