В Конгресс США внесли проект о санкциях против "теневого флота" России - 19.09.2025
В Конгресс США внесли проект о санкциях против "теневого флота" России
В Конгресс США внесли проект о санкциях против "теневого флота" России - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Конгресс США внесли проект о санкциях против "теневого флота" России
В Конгресс США представлен законопроект о введении санкций против так называемого "теневого флота" России, якобы используемого для обхода ограничений на экспорт | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:47+0300
2025-09-19T15:47+0300
ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. В Конгресс США представлен законопроект о введении санкций против так называемого "теневого флота" России, якобы используемого для обхода ограничений на экспорт нефти, информация о данной инициативе опубликована на сайте Конгресса. Инициатором выступил сенатор-республиканец Джеймс Риш, документ поддержали представители обеих политических партий страны, включая Джин Шахин, Тома Коттона, Шелдона Уайтхауса, Пита Рикеттса, Ричарда Блументаля, Кристофера Кунса, Линдси Грэма* и Тима Кейна. Законопроект предусматривает введение ограничительных мер против судов и компаний, задействованных в перевозке российской нефти вне международного контроля. В четверг документ был направлен в комитет по иностранным делам сената. Текст инициативы пока не опубликован.*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
нефть, сша, линдси грэм
Экономика, Нефть, США, Линдси Грэм
15:47 19.09.2025
 
В Конгресс США внесли проект о санкциях против "теневого флота" России

Американские сенаторы внесли санкции против "теневого флота" России

© РИА Новости . Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 18 сен – ПРАЙМ. В Конгресс США представлен законопроект о введении санкций против так называемого "теневого флота" России, якобы используемого для обхода ограничений на экспорт нефти, информация о данной инициативе опубликована на сайте Конгресса.
Инициатором выступил сенатор-республиканец Джеймс Риш, документ поддержали представители обеих политических партий страны, включая Джин Шахин, Тома Коттона, Шелдона Уайтхауса, Пита Рикеттса, Ричарда Блументаля, Кристофера Кунса, Линдси Грэма* и Тима Кейна.
Законопроект предусматривает введение ограничительных мер против судов и компаний, задействованных в перевозке российской нефти вне международного контроля. В четверг документ был направлен в комитет по иностранным делам сената. Текст инициативы пока не опубликован.
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
СМИ: США расширят санкции против танкеров якобы "теневого флота" России
