ByteDance поблагодарила Си Цзиньпина за усилия по сохранению TikTok в США

2025-09-19T20:47+0300

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, поблагодарила председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством, следует из пресс-релиза компании. "Мы благодарим председателя Си Цзиньпина и президента Дональда Трампа за их усилия по сохранению TikTok в Соединенных Штатах. ByteDance будет работать в соответствии с применимым законодательством, чтобы обеспечить доступность TikTok для американских пользователей через TikTok U.S", - говорится в сообщении ByteDance. В пятницу Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

