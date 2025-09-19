https://1prime.ru/20250919/tramp-862518621.html

СМИ рассказали, что в отношении России сделал Трамп

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию, пишет Washington Post."Новые санкции были ключевым инструментом администрации Байдена <…>. От этого подхода отказались: Трамп с начала своего срока не ввел никаких новых ограничений против России", — говорится в публикации.В материале указали, что без введения новых экономических мер предыдущие рестрикции против России постепенно теряют свою силу.Газета 14 сентября писала, что требование Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятие новых антироссийских санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

