Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полностью разрушена”: в США рассказали, что произошло на Украине - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250919/ukraina-862479437.html
"Полностью разрушена”: в США рассказали, что произошло на Украине
"Полностью разрушена”: в США рассказали, что произошло на Украине - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Полностью разрушена”: в США рассказали, что произошло на Украине
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина потеряет возможность дальнейшего... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T04:41+0300
2025-09-19T04:41+0300
спецоперация на украине
украина
сша
запад
валерий герасимов
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина потеряет возможность дальнейшего существования без поддержки Запада.“Эта сумма, о которой он говорит, нужна для поддержания бюджета: оплаты труда государственных служащих, поддержания работы железных дорог, других видов общественного транспорта и т.д. То есть просто для обеспечения функционирования страны. По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа”, — сказал он. По мнению Дэвиса, без этого Украину ждет катастрофа.“Если они не получат эту сумму, Украина просто не сможет продолжать конфликт. А время идет. &lt;…&gt; Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить”, — подчеркнул он.Ранее на этой неделе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил об успехах на многих направлениях в зоне спецоперации. По информации Министерства обороны, за последние сутки украинские вооруженные силы потеряли до 1395 человек личного состава, пять танков и 16 бронемашин.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250918/preduprezhdenie-862475485.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_364f5f7247e2e9e4f76b33d59ae6b811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, запад, валерий герасимов, мировая экономика
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Валерий Герасимов, Мировая экономика
04:41 19.09.2025
 
"Полностью разрушена”: в США рассказали, что произошло на Украине

Полковник Дэниел Дэвис: без поддержки Запада Украина может не выжить

© РИА Новости . Алексей Вовк | Перейти в медиабанкПожар на нефтебазе под Киевом
Пожар на нефтебазе под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Пожар на нефтебазе под Киевом. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Вовк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина потеряет возможность дальнейшего существования без поддержки Запада.

В Киеве на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины конфликт с Россией обходится в 120 миллиардов долларов в год, из которых 60 миллиардов приходится запрашивать у союзников.

“Эта сумма, о которой он говорит, нужна для поддержания бюджета: оплаты труда государственных служащих, поддержания работы железных дорог, других видов общественного транспорта и т.д. То есть просто для обеспечения функционирования страны. По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа”, — сказал он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
По мнению Дэвиса, без этого Украину ждет катастрофа.
“Если они не получат эту сумму, Украина просто не сможет продолжать конфликт. А время идет. <…> Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить”, — подчеркнул он.
Ранее на этой неделе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил об успехах на многих направлениях в зоне спецоперации. По информации Министерства обороны, за последние сутки украинские вооруженные силы потеряли до 1395 человек личного состава, пять танков и 16 бронемашин.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
"Опасный порог": на Западе сделали предупреждение Зеленскому
Вчера, 23:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЗАПАДВалерий ГерасимовМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала