"Полностью разрушена”: в США рассказали, что произошло на Украине
Полковник Дэниел Дэвис: без поддержки Запада Украина может не выжить
Пожар на нефтебазе под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина потеряет возможность дальнейшего существования без поддержки Запада.
В Киеве на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины конфликт с Россией обходится в 120 миллиардов долларов в год, из которых 60 миллиардов приходится запрашивать у союзников.
“Эта сумма, о которой он говорит, нужна для поддержания бюджета: оплаты труда государственных служащих, поддержания работы железных дорог, других видов общественного транспорта и т.д. То есть просто для обеспечения функционирования страны. По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа”, — сказал он.
По мнению Дэвиса, без этого Украину ждет катастрофа.
“Если они не получат эту сумму, Украина просто не сможет продолжать конфликт. А время идет. <…> Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить”, — подчеркнул он.
Ранее на этой неделе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил об успехах на многих направлениях в зоне спецоперации. По информации Министерства обороны, за последние сутки украинские вооруженные силы потеряли до 1395 человек личного состава, пять танков и 16 бронемашин.