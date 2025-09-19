https://1prime.ru/20250919/ukraina-862479437.html

"Полностью разрушена": в США рассказали, что произошло на Украине

"Полностью разрушена”: в США рассказали, что произошло на Украине - 19.09.2025, ПРАЙМ

"Полностью разрушена”: в США рассказали, что произошло на Украине

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина потеряет возможность дальнейшего...

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Украина потеряет возможность дальнейшего существования без поддержки Запада.“Эта сумма, о которой он говорит, нужна для поддержания бюджета: оплаты труда государственных служащих, поддержания работы железных дорог, других видов общественного транспорта и т.д. То есть просто для обеспечения функционирования страны. По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа”, — сказал он. По мнению Дэвиса, без этого Украину ждет катастрофа.“Если они не получат эту сумму, Украина просто не сможет продолжать конфликт. А время идет. <…> Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить”, — подчеркнул он.Ранее на этой неделе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил об успехах на многих направлениях в зоне спецоперации. По информации Министерства обороны, за последние сутки украинские вооруженные силы потеряли до 1395 человек личного состава, пять танков и 16 бронемашин.

