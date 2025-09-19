Жители Дальнего Востока и Урала активнее всего пользуются биометрией

https://1prime.ru/20250919/vostok-862479861.html
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Жители Дальнего Востока и Урала активнее других россиян пользуются биометрическими сервисами - например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве, заявил РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Мы посмотрели – очень активно сервисами пользуются в регионах Урала, Дальнего Востока. Например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве", - сказал он. При этом, добавил глава ЦБТ, по динамике регистраций существенных отличий между разными регионами в России нет.
