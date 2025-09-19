Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители Дальнего Востока и Урала активнее всего пользуются биометрией - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/vostok-862479861.html
Жители Дальнего Востока и Урала активнее всего пользуются биометрией
Жители Дальнего Востока и Урала активнее всего пользуются биометрией - 19.09.2025, ПРАЙМ
Жители Дальнего Востока и Урала активнее всего пользуются биометрией
Жители Дальнего Востока и Урала активнее других россиян пользуются биометрическими сервисами - например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T05:26+0300
2025-09-19T06:00+0300
россия
бизнес
дальний восток
екатеринбург
москва
цбт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862479861.jpg?1758250858
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Жители Дальнего Востока и Урала активнее других россиян пользуются биометрическими сервисами - например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве, заявил РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Мы посмотрели – очень активно сервисами пользуются в регионах Урала, Дальнего Востока. Например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве", - сказал он. При этом, добавил глава ЦБТ, по динамике регистраций существенных отличий между разными регионами в России нет.
дальний восток
екатеринбург
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, дальний восток, екатеринбург, москва, цбт
РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА, ЦБТ
05:26 19.09.2025 (обновлено: 06:00 19.09.2025)
 
Жители Дальнего Востока и Урала активнее всего пользуются биометрией

Жители Дальнего Востока и Урала активнее других пользуются сервисами с биометрией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Жители Дальнего Востока и Урала активнее других россиян пользуются биометрическими сервисами - например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве, заявил РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
"Мы посмотрели – очень активно сервисами пользуются в регионах Урала, Дальнего Востока. Например, в Екатеринбурге проезд в метро по биометрии оплачивают в два раза чаще, чем в Москве", - сказал он.
При этом, добавил глава ЦБТ, по динамике регистраций существенных отличий между разными регионами в России нет.
 
РОССИЯБизнесДальний ВостокЕКАТЕРИНБУРГМОСКВАЦБТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала