"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского
Спецоперация на Украине
"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского
2025-09-19T02:56+0300
2025-09-19T02:56+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
валерий герасимов
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано, размещенном на YouTube-канале, заявил, что Владимир Зеленский может погибнуть в течение трех месяцев.“Через три месяца Зеленский будет мертв или пропадет, поскольку ситуация на поле боя (для украинцев. — Прим. ред.) настолько тяжелая, что Путин, если бы захотел, мог бы легко ее закончить (СВО. — Прим. ред.)”, — отметил он.Уилкерсон также отметил, что у России достаточно сил и ресурсов для продвижения и завершения спецоперации.По сообщению главы Генштаба Валерия Герасимова в среду, наблюдается продвижение почти по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.
владимир зеленский, валерий герасимов
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов
02:56 19.09.2025
 
"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского

Полковник Лоуренс Уилкерсон: Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано, размещенном на YouTube-канале, заявил, что Владимир Зеленский может погибнуть в течение трех месяцев.
“Через три месяца Зеленский будет мертв или пропадет, поскольку ситуация на поле боя (для украинцев. — Прим. ред.) настолько тяжелая, что Путин, если бы захотел, мог бы легко ее закончить (СВО. — Прим. ред.)”, — отметил он.
Уилкерсон также отметил, что у России достаточно сил и ресурсов для продвижения и завершения спецоперации.
По сообщению главы Генштаба Валерия Герасимова в среду, наблюдается продвижение почти по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов
 
 
