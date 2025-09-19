https://1prime.ru/20250919/zelenskiy-862478187.html

"Ситуация тяжелая": в США заявили о скорой смерти Зеленского

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано, размещенном на YouTube-канале, заявил, что Владимир Зеленский может погибнуть в течение трех месяцев.“Через три месяца Зеленский будет мертв или пропадет, поскольку ситуация на поле боя (для украинцев. — Прим. ред.) настолько тяжелая, что Путин, если бы захотел, мог бы легко ее закончить (СВО. — Прим. ред.)”, — отметил он.Уилкерсон также отметил, что у России достаточно сил и ресурсов для продвижения и завершения спецоперации.По сообщению главы Генштаба Валерия Герасимова в среду, наблюдается продвижение почти по всем направлениям в зоне проведения спецоперации. Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.

