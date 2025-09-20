https://1prime.ru/20250920/balitskiy-862564157.html

Балицкий оценил радиационный фон на ЗАЭС

Балицкий оценил радиационный фон на ЗАЭС - 20.09.2025, ПРАЙМ

Балицкий оценил радиационный фон на ЗАЭС

Радиационный фон на Запорожской АЭС, на фоне регулярных атак ВСУ, остается в норме, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T20:20+0300

2025-09-20T20:20+0300

2025-09-20T20:20+0300

спецоперация на украине

россия

запорожская область

энергодар

европа

всу

запорожская аэс

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Радиационный фон на Запорожской АЭС, на фоне регулярных атак ВСУ, остается в норме, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на атомную станцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции. "Станция, благодаря защите России и мужеству сотрудников ЗАЭС, держится. Делается всё возможное, чтобы сохранить её работоспособность. Радиационный фон в норме", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://1prime.ru/20250919/mid-862531185.html

запорожская область

энергодар

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская область, энергодар, европа, всу, запорожская аэс, общество