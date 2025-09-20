https://1prime.ru/20250920/balitskiy-862564157.html
Балицкий оценил радиационный фон на ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Радиационный фон на Запорожской АЭС, на фоне регулярных атак ВСУ, остается в норме, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на атомную станцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции. "Станция, благодаря защите России и мужеству сотрудников ЗАЭС, держится. Делается всё возможное, чтобы сохранить её работоспособность. Радиационный фон в норме", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
