https://1prime.ru/20250920/druzhba-862558784.html

СМИ узнали о планах Европы против "Дружбы"

СМИ узнали о планах Европы против "Дружбы" - 20.09.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о планах Европы против "Дружбы"

Европейский союз рассматривает возможность установления ограничений на импорт российской нефти через трубопровод "Дружба", сообщает Bloomberg. | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T17:34+0300

2025-09-20T17:34+0300

2025-09-20T17:34+0300

нефть

венгрия

словакия

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83392/54/833925493_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_1f2c5c4686527b3e27e3313386121e57.jpg

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность установления ограничений на импорт российской нефти через трубопровод "Дружба", сообщает Bloomberg. "Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, которые ЕС представил в пятницу. <…> В отличие от санкций, которые требуют поддержки всех государств-членов блока, торговые меры, такие как тарифы, требуют поддержки лишь большинства столиц", — говорится в публикации.Утверждается, что ограничения касаются поставок через трубопровод "Дружба", снабжающий Венгрию и Словакию, поскольку эти меры "позволят Евросоюзу выполнить ключевое требование, выдвинутое американским лидером Дональдом Трампом к блоку в качестве условия присоединения США к союзникам в санкциях против России". Четвертого сентября агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник из американской администрации, сообщило, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами потребовал прекратить закупки российской нефти. Позднее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил эту информацию, заявив, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом о том, что Европе следует отказаться от импорта российских энергоресурсов. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этой ситуацией, а на Западе неоднократно звучали мнения, что введенные ограничения недостаточно эффективны.

https://1prime.ru/20250919/evrostat-862513068.html

https://1prime.ru/20250919/es-862529276.html

венгрия

словакия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венгрия, словакия, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, мировая экономика