Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о планах Европы против "Дружбы" - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/druzhba-862558784.html
СМИ узнали о планах Европы против "Дружбы"
СМИ узнали о планах Европы против "Дружбы" - 20.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Европы против "Дружбы"
Европейский союз рассматривает возможность установления ограничений на импорт российской нефти через трубопровод "Дружба", сообщает Bloomberg. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T17:34+0300
2025-09-20T17:34+0300
нефть
венгрия
словакия
сша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/54/833925493_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_1f2c5c4686527b3e27e3313386121e57.jpg
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность установления ограничений на импорт российской нефти через трубопровод "Дружба", сообщает Bloomberg. "Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, которые ЕС представил в пятницу. &lt;…&gt; В отличие от санкций, которые требуют поддержки всех государств-членов блока, торговые меры, такие как тарифы, требуют поддержки лишь большинства столиц", — говорится в публикации.Утверждается, что ограничения касаются поставок через трубопровод "Дружба", снабжающий Венгрию и Словакию, поскольку эти меры "позволят Евросоюзу выполнить ключевое требование, выдвинутое американским лидером Дональдом Трампом к блоку в качестве условия присоединения США к союзникам в санкциях против России". Четвертого сентября агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник из американской администрации, сообщило, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами потребовал прекратить закупки российской нефти. Позднее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил эту информацию, заявив, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом о том, что Европе следует отказаться от импорта российских энергоресурсов. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этой ситуацией, а на Западе неоднократно звучали мнения, что введенные ограничения недостаточно эффективны.
https://1prime.ru/20250919/evrostat-862513068.html
https://1prime.ru/20250919/es-862529276.html
венгрия
словакия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/54/833925493_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_69099027acac2a0f6e7f5adf8f2e744f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венгрия, словакия, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, мировая экономика
Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Мировая экономика
17:34 20.09.2025
 
СМИ узнали о планах Европы против "Дружбы"

Bloomberg: ЕС хочет ввести меры против поставок нефти из РФ по трубопроводу "Дружба"

© Sputnik | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность установления ограничений на импорт российской нефти через трубопровод "Дружба", сообщает Bloomberg.
"Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, которые ЕС представил в пятницу. <…> В отличие от санкций, которые требуют поддержки всех государств-членов блока, торговые меры, такие как тарифы, требуют поддержки лишь большинства столиц", — говорится в публикации.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Восемь стран ЕС в 2025 году покупали СПГ у России
Вчера, 15:38
Утверждается, что ограничения касаются поставок через трубопровод "Дружба", снабжающий Венгрию и Словакию, поскольку эти меры "позволят Евросоюзу выполнить ключевое требование, выдвинутое американским лидером Дональдом Трампом к блоку в качестве условия присоединения США к союзникам в санкциях против России".
Четвертого сентября агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник из американской администрации, сообщило, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами потребовал прекратить закупки российской нефти.
Позднее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил эту информацию, заявив, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом о том, что Европе следует отказаться от импорта российских энергоресурсов.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этой ситуацией, а на Западе неоднократно звучали мнения, что введенные ограничения недостаточно эффективны.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Эксперт оценил возможность использования ЕС российских активов
Вчера, 19:43
 
НефтьВЕНГРИЯСЛОВАКИЯСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕСМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала