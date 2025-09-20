https://1prime.ru/20250920/es-862559128.html
Bloomberg: ЕС может ограничить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"
Bloomberg: ЕС может ограничить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" - 20.09.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: ЕС может ограничить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"
Евросоюз рассматривает возможность введения торговых мер для ограничения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", передает агентство Блумберг со... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T17:52+0300
2025-09-20T17:52+0300
2025-09-20T17:52+0300
нефть
венгрия
словакия
рф
петер сийярто
ес
мировая экономика
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность введения торговых мер для ограничения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Исполнительный орган блока проводит анализ продолжающегося импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, и рассматриваемый шаг в основном затронет эти поставки, если они не будут прекращены", - говорится в материале агентства. Как подчеркивает Блумберг, данные планы не связаны с предложениями в рамках 19-го пакета санкций ЕС против РФ. Агентство отмечает, что, в отличие от санкций, для принятия которых необходима поддержка всех стран-членов ЕС, торговые меры, такие как пошлины, требуют лишь поддержки большинства. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы Брюссель не мог лишить их нефти и газа из России, без которых энергоснабжение двух стран было бы невозможно. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862520697.html
венгрия
словакия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венгрия, словакия, рф, петер сийярто, ес, мировая экономика, bloomberg
Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, РФ, Петер Сийярто, ЕС, Мировая экономика, Bloomberg
Bloomberg: ЕС может ограничить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба"
Bloomberg: ЕС может ограничить поставки нефти из России по нефтепроводу "Дружба"