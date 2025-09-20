https://1prime.ru/20250920/ete-862540300.html

"ЕТЕ" назвала самые дорогие грузы лета

"ЕТЕ" назвала самые дорогие грузы лета

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Колокола из Екатеринбурга в Лос-Анджелес для представительства православной церкви стали одним из самых дорогих грузов летом, которые перевезла ГК "ЕТЕ", рассказали РИА Новости в компании. "В топе по стоимости были: колокола на экспорт из Екатеринбурга в Лос-Анджелес для представительства православной церкви; оборудование для постройки театра в Севастополе; редкие запчасти для мотоцикла", — отметили в компании. При этом абсолютным рекордсменом по стоимости в перевозках группы стала краска с золотыми вкраплениями для росписи фарфоровых изделий. Так, 3 килограмма краски стоят 3 миллиона рублей. Директор департамента по развитию продуктов и услуг компании ПЭК Сергей Буров рассказал, что одним из самых дорогостоящих грузов стали стоматологические импланты стоимостью более 60 миллионов рублей. Также компания перевезла промышленные агрегаты стоимостью 62 миллиона рублей, которые доставили между научно-производственными предприятиями из Новосибирска в Санкт-Петербург. "Наиболее дорогостоящим отправлением стало спутниковое оборудование, цена которого превысила 70 миллионов руб за одну паллету. После получения столь технологичной аппаратуры, компания ПЭК дополнительно обеспечила безопасность и сохранность перевозки с помощью паллетных рам", - заключил Буров.

