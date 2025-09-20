https://1prime.ru/20250920/iran-862563598.html
Глава МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с Уиткоффом
Глава МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с Уиткоффом
ТЕГЕРАН, 20 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о том, что общался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом напрямую по вопросу иранской атомной программы. В пятницу портал Amwaj, специализирующийся на Иране, сообщил, что Аракчи представил Уиткоффу проект сделки по иранской ядерной программе на фоне угрозы восстановления санкций ООН против исламской республики. "Эта информация не является достоверной", - сказал Аракчи в ответ на вопрос корреспондента агентства Tasnim. Министр иностранных дел исламской республики добавил, что обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном осуществляется напрямую или, при необходимости, через посредников, однако прямых переговоров между Ираном и США еще не было. Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября. МИД Ирана раскритиковал это решение, отметив, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций.
