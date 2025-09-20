https://1prime.ru/20250920/polsha-862561210.html
Навроцкий не пригласил Сикорского на борт своего самолета
Навроцкий не пригласил Сикорского на борт своего самолета - 20.09.2025, ПРАЙМ
Навроцкий не пригласил Сикорского на борт своего самолета
Президент Польши Кароль Навроцкий не пригласил министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт своего самолета, на котором он направляется в Нью-Йорк для... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T18:51+0300
2025-09-20T18:51+0300
2025-09-20T18:51+0300
польша
нью-йорк
радослав сикорский
кароль навроцкий
ярослав качиньский
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861224592_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49ff2a59f7a7d086be8074bf4f2ddfc5.jpg
ВАРШАВА, 20 сен – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий не пригласил министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт своего самолета, на котором он направляется в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. "Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении Вроньского на платформе Х. В свою очередь, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Сикорский не обращался с просьбой взять его на борт президентского самолета. "В президентский дворец не поступило никакой просьбы о том, чтобы министр Сикорский путешествовал с президентом одним самолетом", - заявил Пшидач журналистам. Президент и глава МИД Польши являются ставленниками оппозиционных друг другу политических сил. Навроцкий выиграл недавние выборы главы государства при поддержке оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Сикорский же является членом правящей коалиции под руководством премьера Дональда Туска.
https://1prime.ru/20250919/mid--862499464.html
польша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861224592_203:0:1856:1240_1920x0_80_0_0_b9e587bf87d3afbe8b93d8e17cabcd3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, нью-йорк, радослав сикорский, кароль навроцкий, ярослав качиньский, оон, в мире
ПОЛЬША, Нью-Йорк, Радослав Сикорский, Кароль Навроцкий, Ярослав Качиньский, ООН, В мире
Навроцкий не пригласил Сикорского на борт своего самолета
Навроцкий не пригласил Сикорского на борт самолета для участия в сессии ГА ООН