https://1prime.ru/20250920/polsha-862561210.html

Навроцкий не пригласил Сикорского на борт своего самолета

Навроцкий не пригласил Сикорского на борт своего самолета - 20.09.2025, ПРАЙМ

Навроцкий не пригласил Сикорского на борт своего самолета

Президент Польши Кароль Навроцкий не пригласил министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт своего самолета, на котором он направляется в Нью-Йорк для... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T18:51+0300

2025-09-20T18:51+0300

2025-09-20T18:51+0300

польша

нью-йорк

радослав сикорский

кароль навроцкий

ярослав качиньский

оон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861224592_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49ff2a59f7a7d086be8074bf4f2ddfc5.jpg

ВАРШАВА, 20 сен – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий не пригласил министра иностранных дел Радослава Сикорского на борт своего самолета, на котором он направляется в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. "Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Республики Польша приглашал главу дипломатии на борт самолета, летящего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении Вроньского на платформе Х. В свою очередь, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Сикорский не обращался с просьбой взять его на борт президентского самолета. "В президентский дворец не поступило никакой просьбы о том, чтобы министр Сикорский путешествовал с президентом одним самолетом", - заявил Пшидач журналистам. Президент и глава МИД Польши являются ставленниками оппозиционных друг другу политических сил. Навроцкий выиграл недавние выборы главы государства при поддержке оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, Сикорский же является членом правящей коалиции под руководством премьера Дональда Туска.

https://1prime.ru/20250919/mid--862499464.html

польша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, нью-йорк, радослав сикорский, кароль навроцкий, ярослав качиньский, оон, в мире