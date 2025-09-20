Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри - 20.09.2025
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри - 20.09.2025, ПРАЙМ
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри
Кенийская публика наверняка будет смотреть трансляцию конкурса "Интервидение" в связи с участием в ней музыканта, представляющего страну, считает член жюри из... | 20.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Кенийская публика наверняка будет смотреть трансляцию конкурса "Интервидение" в связи с участием в ней музыканта, представляющего страну, считает член жюри из Кении Питер Чуани. Кению на "Интервидении" представит певица Наташа Санайпей Танде. "Кенийцы однозначно будут смотреть, потому что они знают об участии музыканта из нашей страны", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии начала конкурса. При этом в свете отсутствия официального вещателя конкурса в Кении ее жители воспользуются онлайн-трансляцией, считает Чуани. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
16:46 20.09.2025
 
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри

Член жюри Чуани: кенийцы будут смотреть трансляцию «Интервидения»

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Кенийская публика наверняка будет смотреть трансляцию конкурса "Интервидение" в связи с участием в ней музыканта, представляющего страну, считает член жюри из Кении Питер Чуани.
Кению на "Интервидении" представит певица Наташа Санайпей Танде.
"Кенийцы однозначно будут смотреть, потому что они знают об участии музыканта из нашей страны", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии начала конкурса.
При этом в свете отсутствия официального вещателя конкурса в Кении ее жители воспользуются онлайн-трансляцией, считает Чуани.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
