https://1prime.ru/20250920/rossiya-862555386.html
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри - 20.09.2025, ПРАЙМ
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри
Кенийская публика наверняка будет смотреть трансляцию конкурса "Интервидение" в связи с участием в ней музыканта, представляющего страну, считает член жюри из... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T16:46+0300
2025-09-20T16:46+0300
2025-09-20T16:46+0300
россия
кения
москва
московская область
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862554769_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_d9c3ab56add52090e9db05cf60f0a049.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Кенийская публика наверняка будет смотреть трансляцию конкурса "Интервидение" в связи с участием в ней музыканта, представляющего страну, считает член жюри из Кении Питер Чуани. Кению на "Интервидении" представит певица Наташа Санайпей Танде. "Кенийцы однозначно будут смотреть, потому что они знают об участии музыканта из нашей страны", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии начала конкурса. При этом в свете отсутствия официального вещателя конкурса в Кении ее жители воспользуются онлайн-трансляцией, считает Чуани. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://1prime.ru/20250917/peskov-862383342.html
кения
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862554769_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_da5f44295283c9580000a006b7ab3fb8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кения, москва, московская область, владимир путин, в мире
РОССИЯ, Кения, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин, В мире
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри
Член жюри Чуани: кенийцы будут смотреть трансляцию «Интервидения»
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Кенийская публика наверняка будет смотреть трансляцию конкурса "Интервидение" в связи с участием в ней музыканта, представляющего страну, считает член жюри из Кении Питер Чуани.
Кению
на "Интервидении" представит певица Наташа Санайпей Танде.
"Кенийцы однозначно будут смотреть, потому что они знают об участии музыканта из нашей страны", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии начала конкурса.
При этом в свете отсутствия официального вещателя конкурса в Кении ее жители воспользуются онлайн-трансляцией, считает Чуани.
Президент России Владимир Путин
ранее подписал указ о проведении в Москве
и Московской области
международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ
в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Песков ответил, посетит ли Путин конкурс "Интервидение"