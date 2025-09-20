https://1prime.ru/20250920/rossiya-862561512.html
Жители Саратова написали первые заявления о компенсациях после атаки БПЛА
Жители Саратова написали первые заявления о компенсациях после атаки БПЛА - 20.09.2025, ПРАЙМ
Жители Саратова написали первые заявления о компенсациях после атаки БПЛА
Власти Саратова получили первые заявления от жителей на возмещение ущерба после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Михаил Исаев. | 20.09.2025, ПРАЙМ
САРАТОВ, 20 сен - ПРАЙМ. Власти Саратова получили первые заявления от жителей на возмещение ущерба после атаки БПЛА на регион, сообщил глава города Михаил Исаев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в двух многоквартирных домах Саратова частично выбило окна, пострадала женщина. По его словам, также повреждены несколько автомобилей. Пункт временного размещения развернут для жителей, которые, как планируют власти, смогут вернуться в свои квартиры в субботу. Также власти города открыли круглосуточную горячую линию. "Провел оперативное совещание по ситуации с пострадавшими в результате атаки БПЛА домами. Представители всех ответственных структурных подразделений администрации ежедневно будут работать в штабе. На данный момент уже поступили первые заявления, касающиеся ущерба имуществу, а также повреждения автомобилей. Районная администрация на связи с жителями. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону горячей линии", - написал Исаев в Telegram-канале. Глава региона ранее в субботу сообщил о том, что на базе администрации Заводского района для жителей пострадавших в результате атаки БПЛА домов работает круглосуточная горячая линия: +79172142775.
