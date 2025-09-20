https://1prime.ru/20250920/rubl-862519482.html
Россиянам объяснили, что нельзя делать с рублями до конца сентября
Россиянам объяснили, что нельзя делать с рублями до конца сентября - 20.09.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, что нельзя делать с рублями до конца сентября
До конца месяца рубль останется в стабильном коридоре 80-86 за доллар. Поэтому частным инвесторам лучше сохранить позиции в рублевых инструментах, воздержавшись
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. До конца месяца рубль останется в стабильном коридоре 80-86 за доллар. Поэтому частным инвесторам лучше сохранить позиции в рублевых инструментах, воздержавшись от спекуляций, рассказал агентству "Прайм руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Российская валюта продолжает восстанавливать позиции после краткосрочных минимумов прошлой недели. Спекулятивный интерес, вызвавший резкие колебания, постепенно исчерпал себя, и рынок возвращается к более спокойному формированию сентябрьского диапазона. На текущий момент котировки в коридорах 80-86 рублей за доллар, 94-100,5 рублей за евро и 11,2-12,05 рублей за юань.Рынок стабилизировался, но риски всплеска волатильности сохраняются из-за неопределенных внешних факторов. К ним относятся, прежде всего, геополитика и возможность новых санкций.Внутренний рынок к концу сентября формирует баланс под влиянием сезонного фактора: компании активно проводят налоговые выплаты, что повышает спрос на рубль и поддерживает его курс. Это позволяет говорить о том, что до завершения месяца валютные колебания будут сдержанными и в целом останутся в обозначенных диапазонах.До конца сентября ожидается коридор по доллару 80-86 рублей."Для частных инвесторов основная рекомендация заключается в сохранении рублевых позиций. В текущих условиях депозиты и облигации остаются привлекательными по доходности, а краткосрочные валютные операции несут повышенный риск. Оптимальным вариантом может быть умеренная диверсификация", - заключил он.
Шнейдерман: до конца сентября лучше воздержаться от валютных спекуляций
Российская валюта продолжает восстанавливать позиции после краткосрочных минимумов прошлой недели. Спекулятивный интерес, вызвавший резкие колебания, постепенно исчерпал себя, и рынок возвращается к более спокойному формированию сентябрьского диапазона. На текущий момент котировки в коридорах 80-86 рублей за доллар, 94-100,5 рублей за евро и 11,2-12,05 рублей за юань.
Аналитик раскрыл природу зависимости рубля от доллара в сентябре
Рынок стабилизировался, но риски всплеска волатильности сохраняются из-за неопределенных внешних факторов. К ним относятся, прежде всего, геополитика и возможность новых санкций.
Внутренний рынок к концу сентября формирует баланс под влиянием сезонного фактора: компании активно проводят налоговые выплаты, что повышает спрос на рубль и поддерживает его курс. Это позволяет говорить о том, что до завершения месяца валютные колебания будут сдержанными и в целом останутся в обозначенных диапазонах.
До конца сентября ожидается коридор по доллару 80-86 рублей.
"Для частных инвесторов основная рекомендация заключается в сохранении рублевых позиций. В текущих условиях депозиты и облигации остаются привлекательными по доходности, а краткосрочные валютные операции несут повышенный риск. Оптимальным вариантом может быть умеренная диверсификация", - заключил он.