Рубль на неделе гасил колебания на фоне жесткости ЦБ РФ

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как мы и предполагали, в основном стабилизировался, прервав шестинедельную тенденцию к падению. Волатильность заметно снизилась относительно предыдущей недели. Так, курс юаня колебался в коридоре 11,51-11,74 рубля за юань. На один день падения юаня к рублю пришлось три дня его повышения и один - стабилизации.Решения ЦБ РФ по ключевой ставке оказалось не очень мягким, вопреки ожиданиям рынка, что поддержало курс рубля. Геополитический фон оставался неопределенным, а близость пика налогового периода сентября отчасти компенсировала негативные для рубля настроения.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю выросли по индикатору RUSFARCNY с +0,13% годовых до +0,23%, а провел он ее в коридоре +0,23-(+0,30%). То есть, ставка по юаню закрепилась в положительной области, видимо, в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ.Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 5 копеек до 11,70 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 79 копеек до 83,59 рубля, а евро - на 45 копеек, до 98,88 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю опустилась от 7,125 юаня до 7,116 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,144 юаня, что примерно на 0,4% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели опустилась до 5,57 тысячи против 5,65 тысячи неделей ранее.Рубль искал балансРубль начал неделю активным ростом против валюты КНР на Мосбирже. Он проходил по инерции после сильного движения прошлой пятницы, когда разочарованные жестким решением ЦБ РФ по ключевой ставке "рублевые медведи" поспешили закрыть позиции, направленные на ослабление рубля и продавали валюту, изрядно выросшую в цене накануне решения регулятора по ставке.Между тем, активному росту рубля мешали фундаментальные факторы. Так, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле упал до 25,1 миллиарда долларов с 41,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Профицит внешней торговли России товарами в январе-июле снизился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,7 миллиарда долларов.При этом Россия в июле сократила использование "токсичных" валют, в первую очередь доллара и евро, до исторического минимума: в импорте их доля сократилась до 14,6%, а в экспорте - до 13,1%. Больше всего доллары и евро используются за импорт из Америки (34,3%), Европы (29,9%) и Африки (10,2%). Доля рубля в оплате за импорт в июле составила 55,1% против 52,9% месяцем ранее.В итоге курс в середине недели демонстрировал затухающие колебания и нашел некоторое равновесие около 12,7 рубля за юань.ПрогнозыЗавершение недели проходило также под знаком стабилизации курса юаня к рублю на Мосбирже. Игроки рынка ловили вербальные сигналы, в частности, с X Московского финансового форума. Так, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ключевая ставка влияет на всю экономическую политику страны, а сбалансированный бюджет позволяет Банку России действовать мягко.Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, посоветовала министру финансов Антону Силуанову посмотреть на прогноз регулятора по ключевой ставке на 2026 год при обсуждении бюджета РФ. Сейчас он на следующий год составляет 12-13%. Взаимная предсказуемость денежно-кредитной и бюджетной политики очень важна, чтобы инфляция не ускорилась, резюмировала Набиуллина. Также она сказала, что фундаментально курс рубля в экономике России может быть достаточно крепким.Таким образом, в конце сентября складываются условия для консолидации курса юаня на текущих уровнях – в середине диапазона 11,5-12 рублей. Этот уровень соответствует и середине сентябрьского диапазона курса юаня на Московской бирже.Автор - Майоров Дмитрий, корреспондент ПРАЙМа
