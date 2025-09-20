https://1prime.ru/20250920/ukraina-862560053.html

G7 готовится к решительным шагам по Украине, заявил глава Минфина Канады

2025-09-20T18:27+0300

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страны большой семерки (G7) стремятся перейти от постепенных к решительным действиям для того, чтобы положить конец конфликту на Украине. "(Страны G7 - ред.) солидарны в своих устремлениях и (понимании - ред.) неотложности... (G7 - ред.) больше не придерживается поэтапного подхода... а (намерена действовать - ред.) решительно для того, чтобы положить конец (конфликту на Украине - ред.)", - заявил Шампань в интервью изданию Politico. Как пишет издание, Шампань является председателем на переговорах министров финансов стран G7, которые, среди прочего, обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Украине. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Основная часть, более 200 миллиардов долларов, хранится на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов. В пятницу Еврокомиссия предложила "новое решение" для финансирования Украины за счет российских активов, однако детали не раскрыла. Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может обойтись западным странам как минимум в 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходится на страны ЕС.

