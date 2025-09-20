https://1prime.ru/20250920/ukraina-862567830.html
В ФРГ раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине
В ФРГ раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Европа делает все возможное, чтобы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и продлить его, заявила депутат бундестага от Левых Севим Дагделен в интервью Berliner Zeitung."Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры", — отметила она.Политик подчеркнула, что европейцы "все чаще воспринимаются на международной арене как сила, мешающая мирному разрешению ситуации на Украине", особенно в свете того, что "США уже начали предпринимать шаги в сторону переговоров".Ранее второго сентября газета Times со ссылкой на неназванные источники из Белого дома сообщила, что американский лидер Дональд Трамп все больше склонен обвинить европейцев в препятствиях его мирной инициативе по Украине.В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам Европы не следует участвовать в переговорах по Украине из-за их антироссийской позиции.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
