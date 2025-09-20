Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине - 20.09.2025
Спецоперация на Украине
В ФРГ раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине
В ФРГ раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине
Европа делает все возможное, чтобы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и продлить его, заявила депутат бундестага от Левых Севим Дагделен в... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T23:00+0300
2025-09-20T23:00+0300
спецоперация на украине
украина
европа
запад
дональд трамп
сергей лавров
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Европа делает все возможное, чтобы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и продлить его, заявила депутат бундестага от Левых Севим Дагделен в интервью Berliner Zeitung."Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры", — отметила она.Политик подчеркнула, что европейцы "все чаще воспринимаются на международной арене как сила, мешающая мирному разрешению ситуации на Украине", особенно в свете того, что "США уже начали предпринимать шаги в сторону переговоров".Ранее второго сентября газета Times со ссылкой на неназванные источники из Белого дома сообщила, что американский лидер Дональд Трамп все больше склонен обвинить европейцев в препятствиях его мирной инициативе по Украине.В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам Европы не следует участвовать в переговорах по Украине из-за их антироссийской позиции.
украина
европа
запад
украина, европа, запад, дональд трамп, сергей лавров
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, Дональд Трамп, Сергей Лавров
23:00 20.09.2025
 
В ФРГ раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине

Дагделен: Европа показательно препятствует мирному урегулированию на Украине

Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Европа делает все возможное, чтобы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и продлить его, заявила депутат бундестага от Левых Севим Дагделен в интервью Berliner Zeitung.
"Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры", — отметила она.
Политик подчеркнула, что европейцы "все чаще воспринимаются на международной арене как сила, мешающая мирному разрешению ситуации на Украине", особенно в свете того, что "США уже начали предпринимать шаги в сторону переговоров".
Ранее второго сентября газета Times со ссылкой на неназванные источники из Белого дома сообщила, что американский лидер Дональд Трамп все больше склонен обвинить европейцев в препятствиях его мирной инициативе по Украине.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам Европы не следует участвовать в переговорах по Украине из-за их антироссийской позиции.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАЗАПАДДональд ТрампСергей Лавров
 
 
