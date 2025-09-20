Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Балицкий обвинил западных журналистов в замалчивании правды об агрессии ВСУ - 20.09.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Балицкий обвинил западных журналистов в замалчивании правды об агрессии ВСУ
2025-09-20T20:27+0300
2025-09-20T20:27+0300
спецоперация на украине
запорожская область
сша
бразилия
всу
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Западные журналисты замалчивают правду об агрессии ВСУ в отношении жителей Запорожской области и ситуации вокруг атомной электростанции, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции. "А теперь о тех, кто должен говорить правду, – о западных журналистах. К нам приезжают "десанты" иностранных корреспондентов. Они носятся по области, снимают "последствия агрессии", но упорно не замечают главного – кто на самом деле убивает мирных жителей и разрушает инфраструктуру", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, недавно регион посетили журналисты из США, Бразилии, Чехии, Франции. "Что они показали миру? Ничего! Их репортажи относительно ЗАЭС замалчиваются", - подчеркнул губернатор. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
запорожская область
сша
бразилия
запорожская область, сша, бразилия, всу, в мире
Спецоперация на Украине, Запорожская область, США, БРАЗИЛИЯ, ВСУ, В мире
20:27 20.09.2025
 
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Западные журналисты замалчивают правду об агрессии ВСУ в отношении жителей Запорожской области и ситуации вокруг атомной электростанции, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции.
"А теперь о тех, кто должен говорить правду, – о западных журналистах. К нам приезжают "десанты" иностранных корреспондентов. Они носятся по области, снимают "последствия агрессии", но упорно не замечают главного – кто на самом деле убивает мирных жителей и разрушает инфраструктуру", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, недавно регион посетили журналисты из США, Бразилии, Чехии, Франции.
"Что они показали миру? Ничего! Их репортажи относительно ЗАЭС замалчиваются", - подчеркнул губернатор.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
МИД: Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС, несмотря на нападения ВСУ
Вчера, 20:23
 
Спецоперация на УкраинеЗапорожская областьСШАБРАЗИЛИЯВСУВ мире
 
 
