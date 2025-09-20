https://1prime.ru/20250920/vsu-862564330.html

Балицкий обвинил западных журналистов в замалчивании правды об агрессии ВСУ

Балицкий обвинил западных журналистов в замалчивании правды об агрессии ВСУ - 20.09.2025, ПРАЙМ

Балицкий обвинил западных журналистов в замалчивании правды об агрессии ВСУ

Западные журналисты замалчивают правду об агрессии ВСУ в отношении жителей Запорожской области и ситуации вокруг атомной электростанции, заявил губернатор... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T20:27+0300

2025-09-20T20:27+0300

2025-09-20T20:27+0300

спецоперация на украине

запорожская область

сша

бразилия

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Западные журналисты замалчивают правду об агрессии ВСУ в отношении жителей Запорожской области и ситуации вокруг атомной электростанции, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на текущей неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, а затем беспилотниками атаковал здание учебно-тренировочного центра станции. "А теперь о тех, кто должен говорить правду, – о западных журналистах. К нам приезжают "десанты" иностранных корреспондентов. Они носятся по области, снимают "последствия агрессии", но упорно не замечают главного – кто на самом деле убивает мирных жителей и разрушает инфраструктуру", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, недавно регион посетили журналисты из США, Бразилии, Чехии, Франции. "Что они показали миру? Ничего! Их репортажи относительно ЗАЭС замалчиваются", - подчеркнул губернатор. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://1prime.ru/20250919/mid-862531185.html

запорожская область

сша

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, сша, бразилия, всу, в мире