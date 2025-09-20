Балицкий предупредил о риске для Европы из-за украинских атак
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Возможная катастрофа на ЗАЭС из-за постоянных обстрелов со стороны Украины затронет не только Россию, но и всю Европу, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.
"Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришелся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций", — написал он.
Балицкий также подчеркнул, что западные журналисты стараются не обращать внимания на то, кто на самом деле уничтожает инфраструктуру в Запорожском регионе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе по количеству блоков и мощности. С 1 сентября 2022 года там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года станция перешла под контроль российских специалистов.
Запорожская область стала частью России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевские власти отказываются признавать его результаты и продолжают атаковать регион, включая Энергодар и территорию вокруг АЭС.
Под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, тогда как украинские вооруженные силы удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.