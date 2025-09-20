Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Теряем время зря". Зеленский закатил истерику из-за Трампа, пишут СМИ - 20.09.2025
"Теряем время зря". Зеленский закатил истерику из-за Трампа, пишут СМИ
"Теряем время зря". Зеленский закатил истерику из-за Трампа, пишут СМИ - 20.09.2025, ПРАЙМ
"Теряем время зря". Зеленский закатил истерику из-за Трампа, пишут СМИ
Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в пустой трате времени без ввода новых санкций против России, пишет Guardian. | 20.09.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
общество
европа
сша
запад
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
washington post
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в пустой трате времени без ввода новых санкций против России, пишет Guardian."Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Мне кажется, мы теряем зря много времени, если не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", — пожаловался Зеленский.В публикации указали, что он попытается убедить американского лидера ввести новые ограничения против России во время их грядущей встречи в Нью-Йорке.Накануне газета Washington Post писала, что Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
европа
сша
запад
ПРАЙМ
мировая экономика, общество, европа, сша, запад, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, washington post
Мировая экономика, Общество , ЕВРОПА, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Washington Post
16:26 20.09.2025
 
"Теряем время зря". Зеленский закатил истерику из-за Трампа, пишут СМИ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в пустой трате времени без ввода новых санкций против России, пишет Guardian.
"Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Мне кажется, мы теряем зря много времени, если не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", — пожаловался Зеленский.
В публикации указали, что он попытается убедить американского лидера ввести новые ограничения против России во время их грядущей встречи в Нью-Йорке.
Накануне газета Washington Post писала, что Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Мировая экономикаОбществоЕВРОПАСШАЗАПАДДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденWashington Post
 
 
