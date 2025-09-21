https://1prime.ru/20250921/biometriya-862573849.html
Глава ЦБТ рассказал об использовании биометрии жителями российских регионов
Глава ЦБТ рассказал об использовании биометрии жителями российских регионов - 21.09.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБТ рассказал об использовании биометрии жителями российских регионов
Жители российских регионов оплатили более миллиона поездок в метро с помощью биометрии - такая возможность есть в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и... | 21.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Жители российских регионов оплатили более миллиона поездок в метро с помощью биометрии - такая возможность есть в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "С прошлого года проход по биометрии появился в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сейчас мы видим, что по биометрии оплачено более миллиона поездок - и это меньше чем за год", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что активнее всего в РФ поездки в метро таким образом оплачивают жители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
Глава ЦБТ рассказал об использовании биометрии жителями российских регионов
Жители российских регионов оплатили более миллиона поездок в метро по биометрии