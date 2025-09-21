https://1prime.ru/20250921/biometriya-862573849.html

Глава ЦБТ рассказал об использовании биометрии жителями российских регионов

Глава ЦБТ рассказал об использовании биометрии жителями российских регионов - 21.09.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБТ рассказал об использовании биометрии жителями российских регионов

Жители российских регионов оплатили более миллиона поездок в метро с помощью биометрии - такая возможность есть в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T08:13+0300

2025-09-21T08:13+0300

2025-09-21T08:13+0300

экономика

россия

екатеринбург

нижний новгород

казань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573690_0:349:3019:2047_1920x0_80_0_0_118fd413ee80aefad012b04dd7b8b70c.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Жители российских регионов оплатили более миллиона поездок в метро с помощью биометрии - такая возможность есть в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "С прошлого года проход по биометрии появился в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сейчас мы видим, что по биометрии оплачено более миллиона поездок - и это меньше чем за год", - сказал Поволоцкий. Он отметил, что активнее всего в РФ поездки в метро таким образом оплачивают жители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

https://1prime.ru/20250920/biometriya-862542389.html

екатеринбург

нижний новгород

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, екатеринбург, нижний новгород, казань