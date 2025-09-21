Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за российских дронов - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250921/drony-862589975.html
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за российских дронов
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за российских дронов - 21.09.2025, ПРАЙМ
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за российских дронов
Расширение радиуса действия российских БПЛА превратило логистику на фронте в кошмар для ВСУ, передает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T17:04+0300
2025-09-21T17:04+0300
спецоперация на украине
андрей белоусов
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Расширение радиуса действия российских БПЛА превратило логистику на фронте в кошмар для ВСУ, передает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих."Тяжелые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают небольшие БПЛА со взрывчаткой, которые затем атакуют украинскую технику. &lt;…&gt; Противник выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар", — говорится в публикации.Также подчеркивается, что подобные дроны выполняют роль ретрансляторов сигнала. Издание отмечает, что это позволяет российским БПЛА точнее нацеливаться на объекты.В среду Business Insider сообщил, что украинская армия, стремясь защититься от атак российских дронов, прикрывает дороги специальными сетями, но это не всегда оказывается эффективным.Ранее Forbes сообщил, что украинские военные сталкиваются с дефицитом техники из-за нападений российских беспилотников. В статье особенно выделили достижения подразделения "Рубикон", чьи операторы дронов усложняют логистические задачи для ВСУ. Forbes рассматривает это подразделение как одно из наиболее действенных на линии фронта.Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" был создан по приказу министра обороны Андрея Белоусова в августе 2024 года, на основе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Основные задачи подразделения включают подготовку инструкторов из специалистов БПЛА для нынешних вооруженных сил и обучение операторов для выполнения боевых задач в зоне спецоперации.
https://1prime.ru/20250921/stubb-862589816.html
https://1prime.ru/20250921/peskov-862584457.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dad56ec31b1941ec2eb54da27e4aff40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
андрей белоусов, всу
Спецоперация на Украине, Андрей Белоусов, ВСУ
17:04 21.09.2025
 
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за российских дронов

WSJ: расширение радиуса действия российских дронов стало кошмаром для ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
ВС России. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Расширение радиуса действия российских БПЛА превратило логистику на фронте в кошмар для ВСУ, передает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих.
"Тяжелые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают небольшие БПЛА со взрывчаткой, которые затем атакуют украинскую технику. <…> Противник выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар", — говорится в публикации.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
"Подвергнется нападению": слова Стубба о России вызвали гнев в Финляндии
16:57
Также подчеркивается, что подобные дроны выполняют роль ретрансляторов сигнала. Издание отмечает, что это позволяет российским БПЛА точнее нацеливаться на объекты.
В среду Business Insider сообщил, что украинская армия, стремясь защититься от атак российских дронов, прикрывает дороги специальными сетями, но это не всегда оказывается эффективным.
Ранее Forbes сообщил, что украинские военные сталкиваются с дефицитом техники из-за нападений российских беспилотников. В статье особенно выделили достижения подразделения "Рубикон", чьи операторы дронов усложняют логистические задачи для ВСУ. Forbes рассматривает это подразделение как одно из наиболее действенных на линии фронта.
Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" был создан по приказу министра обороны Андрея Белоусова в августе 2024 года, на основе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Основные задачи подразделения включают подготовку инструкторов из специалистов БПЛА для нынешних вооруженных сил и обучение операторов для выполнения боевых задач в зоне спецоперации.
Дмитрий Песков
Россия будет работать над мирным урегулированием на Украине, заявил Песков
13:45
 
Спецоперация на УкраинеАндрей БелоусовВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала