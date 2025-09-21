https://1prime.ru/20250921/drony-862589975.html

WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за российских дронов

WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за российских дронов

2025-09-21T17:04+0300

2025-09-21T17:04+0300

2025-09-21T17:04+0300

спецоперация на украине

андрей белоусов

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Расширение радиуса действия российских БПЛА превратило логистику на фронте в кошмар для ВСУ, передает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих."Тяжелые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают небольшие БПЛА со взрывчаткой, которые затем атакуют украинскую технику. <…> Противник выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар", — говорится в публикации.Также подчеркивается, что подобные дроны выполняют роль ретрансляторов сигнала. Издание отмечает, что это позволяет российским БПЛА точнее нацеливаться на объекты.В среду Business Insider сообщил, что украинская армия, стремясь защититься от атак российских дронов, прикрывает дороги специальными сетями, но это не всегда оказывается эффективным.Ранее Forbes сообщил, что украинские военные сталкиваются с дефицитом техники из-за нападений российских беспилотников. В статье особенно выделили достижения подразделения "Рубикон", чьи операторы дронов усложняют логистические задачи для ВСУ. Forbes рассматривает это подразделение как одно из наиболее действенных на линии фронта.Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" был создан по приказу министра обороны Андрея Белоусова в августе 2024 года, на основе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Основные задачи подразделения включают подготовку инструкторов из специалистов БПЛА для нынешних вооруженных сил и обучение операторов для выполнения боевых задач в зоне спецоперации.

2025

