Духова оценила победу вьетнамца на конкурсе "Интервидение" - 21.09.2025
Духова оценила победу вьетнамца на конкурсе "Интервидение"
Духова оценила победу вьетнамца на конкурсе "Интервидение" - 21.09.2025, ПРАЙМ
Духова оценила победу вьетнамца на конкурсе "Интервидение"
Хореограф, режиссер Алла Духова, говоря о победе представителя Вьетнама Дык Фука на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", подчеркнула, что его... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T01:20+0300
2025-09-21T01:20+0300
общество
россия
экономика
вьетнам
москва
киргизия
владимир путин
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Хореограф, режиссер Алла Духова, говоря о победе представителя Вьетнама Дык Фука на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", подчеркнула, что его победа объективна, номер был "самый запоминающийся". Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Вы знаете, часто вот спрашивают, по каким критериям вообще судить? Здесь действительно очень сложно это сделать, потому что это разножанровая история абсолютно, но говорят, вот, есть мурашки, да, (судят - ред.) по мурашкам, а здесь все объективно, действительно, я полностью согласна. Это было зрелищно, Вьетнам - да, зрелищно, и самый яркий и запоминающийся номер визуально", - сказала Духова в эфире шоу "Пусть говорят" на "Первом канале". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
общество, россия, вьетнам, москва, киргизия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин
Духова оценила победу вьетнамца на конкурсе "Интервидение"

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Хореограф, режиссер Алла Духова, говоря о победе представителя Вьетнама Дык Фука на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", подчеркнула, что его победа объективна, номер был "самый запоминающийся".
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
"Вы знаете, часто вот спрашивают, по каким критериям вообще судить? Здесь действительно очень сложно это сделать, потому что это разножанровая история абсолютно, но говорят, вот, есть мурашки, да, (судят - ред.) по мурашкам, а здесь все объективно, действительно, я полностью согласна. Это было зрелищно, Вьетнам - да, зрелищно, и самый яркий и запоминающийся номер визуально", - сказала Духова в эфире шоу "Пусть говорят" на "Первом канале".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
