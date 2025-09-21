Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве обратились к Стуббу после слов о гарантиях безопасности для Украины - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/finlyandiya-862572999.html
В Киеве обратились к Стуббу после слов о гарантиях безопасности для Украины
В Киеве обратились к Стуббу после слов о гарантиях безопасности для Украины - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Киеве обратились к Стуббу после слов о гарантиях безопасности для Украины
Президент Финляндии Александр Стубб, своими комментариями относительно гарантий безопасности для Украины, может провоцировать Россию на обострение конфликта с... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T07:49+0300
2025-09-21T07:49+0300
общество
мировая экономика
финляндия
украина
москва
олег соскин
дональд трамп
кароль навроцкий
нато
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб, своими комментариями относительно гарантий безопасности для Украины, может провоцировать Россию на обострение конфликта с НАТО, заявил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, в своём YouTube-канале. "По всем параметрам видно, что он (Стубб. — Прим. Ред.) хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты (Стубб. — Прим. Ред.) этим пользуешься", — отметил он. Эксперт утверждает, что это создает рискованную обстановку, где финский лидер может пытаться спровоцировать, чтобы добиться поддержки киевского режима со стороны президента США Дональда Трампа. "Стубб высказал установку. Поэтому если вдруг Россия ударит первой, то поднимется такой вой, что и (Президент Польши. — Прим. Ред.) Кароль Навроцкий, и (глава Евродипломатии. — Прим. Ред.) Кая Каллас, и все остальные сразу ополчатся на Москву как Наполеон", — пояснил Соскин. В интервью Guardian Стубб сказал, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины начнут действовать только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия якобы не сможет наложить вето на их формат. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Стуббу пересмотреть свои слова, предупредив, что иначе он может оказаться в категории западных политиков, известных своими "самыми нелепыми" заявлениями, и даже конкурировать за первое место с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.
https://1prime.ru/20250902/medvedev-861667617.html
https://1prime.ru/20250902/stubb-861638163.html
финляндия
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, финляндия, украина, москва, олег соскин, дональд трамп, кароль навроцкий, нато, оон
Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Олег Соскин, Дональд Трамп, Кароль Навроцкий, НАТО, ООН
07:49 21.09.2025
 
В Киеве обратились к Стуббу после слов о гарантиях безопасности для Украины

Соскин: Стубб хочет спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО

© yle.fi#Александр Стубб
#Александр Стубб
#Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб, своими комментариями относительно гарантий безопасности для Украины, может провоцировать Россию на обострение конфликта с НАТО, заявил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, в своём YouTube-канале.
"По всем параметрам видно, что он (Стубб. — Прим. Ред.) хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты (Стубб. — Прим. Ред.) этим пользуешься", — отметил он.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Медведев ответил на слова Стубба о "победе" Финляндии над СССР
2 сентября, 19:23
Эксперт утверждает, что это создает рискованную обстановку, где финский лидер может пытаться спровоцировать, чтобы добиться поддержки киевского режима со стороны президента США Дональда Трампа.
"Стубб высказал установку. Поэтому если вдруг Россия ударит первой, то поднимется такой вой, что и (Президент Польши. — Прим. Ред.) Кароль Навроцкий, и (глава Евродипломатии. — Прим. Ред.) Кая Каллас, и все остальные сразу ополчатся на Москву как Наполеон", — пояснил Соскин.
В интервью Guardian Стубб сказал, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины начнут действовать только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия якобы не сможет наложить вето на их формат.
Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Стуббу пересмотреть свои слова, предупредив, что иначе он может оказаться в категории западных политиков, известных своими "самыми нелепыми" заявлениями, и даже конкурировать за первое место с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Стубб заявил, что Финляндия "победила" в войне с СССР
2 сентября, 11:55
 
ОбществоМировая экономикаФИНЛЯНДИЯУКРАИНАМОСКВАОлег СоскинДональд ТрампКароль НавроцкийНАТОООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала