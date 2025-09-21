https://1prime.ru/20250921/finlyandiya-862572999.html

В Киеве обратились к Стуббу после слов о гарантиях безопасности для Украины

МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб, своими комментариями относительно гарантий безопасности для Украины, может провоцировать Россию на обострение конфликта с НАТО, заявил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, в своём YouTube-канале. "По всем параметрам видно, что он (Стубб. — Прим. Ред.) хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты (Стубб. — Прим. Ред.) этим пользуешься", — отметил он. Эксперт утверждает, что это создает рискованную обстановку, где финский лидер может пытаться спровоцировать, чтобы добиться поддержки киевского режима со стороны президента США Дональда Трампа. "Стубб высказал установку. Поэтому если вдруг Россия ударит первой, то поднимется такой вой, что и (Президент Польши. — Прим. Ред.) Кароль Навроцкий, и (глава Евродипломатии. — Прим. Ред.) Кая Каллас, и все остальные сразу ополчатся на Москву как Наполеон", — пояснил Соскин. В интервью Guardian Стубб сказал, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины начнут действовать только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, при этом Россия якобы не сможет наложить вето на их формат. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Стуббу пересмотреть свои слова, предупредив, что иначе он может оказаться в категории западных политиков, известных своими "самыми нелепыми" заявлениями, и даже конкурировать за первое место с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.

