В Германии растет спрос на строительство частных бункеров - 21.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250921/germaniya-862592580.html
В Германии растет спрос на строительство частных бункеров
В Германии растет спрос на строительство частных бункеров - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Германии растет спрос на строительство частных бункеров
Спрос населения и частных компаний на строительство бункеров значительно возрос в Германии в последнее время, сообщает газета Bild со ссылкой на занятые в... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T19:15+0300
2025-09-21T19:15+0300
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Спрос населения и частных компаний на строительство бункеров значительно возрос в Германии в последнее время, сообщает газета Bild со ссылкой на занятые в отрасли компании. "Страх войны в Германии… Частные защитные бункеры переживают бум", - говорится в материале. Высокий спрос отмечается еще с начала года, при этом особый интерес наблюдается со стороны частных компаний и арендодателей, отмечается в статье. "С января количество запросов у нас выросло на 50%... Предприятия звонят нам, потому что хотят получить бункеры для своих сотрудников на территории фирмы", - приводит издание слова главы строящей убежища по всей Германии компании BSSD Defence Марио Пьеде. При этом новая волна заинтересованности в строительстве бункеров якобы связана с инцидентом с дронами в Польше, утверждает газета. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. По данным федерального ведомства по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK), на сегодняшний день в Германии лишь около 480 тысяч мест в общественных убежищах. Таким образом, лишь полпроцента немцев могут найти в них укрытие.
19:15 21.09.2025
 
В Германии растет спрос на строительство частных бункеров

Bild: спрос на строительство частных защитных бункеров в Германии вырос на 50 процентов

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Спрос населения и частных компаний на строительство бункеров значительно возрос в Германии в последнее время, сообщает газета Bild со ссылкой на занятые в отрасли компании.
"Страх войны в Германии… Частные защитные бункеры переживают бум", - говорится в материале.
Высокий спрос отмечается еще с начала года, при этом особый интерес наблюдается со стороны частных компаний и арендодателей, отмечается в статье.
"С января количество запросов у нас выросло на 50%... Предприятия звонят нам, потому что хотят получить бункеры для своих сотрудников на территории фирмы", - приводит издание слова главы строящей убежища по всей Германии компании BSSD Defence Марио Пьеде.
При этом новая волна заинтересованности в строительстве бункеров якобы связана с инцидентом с дронами в Польше, утверждает газета.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
По данным федерального ведомства по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK), на сегодняшний день в Германии лишь около 480 тысяч мест в общественных убежищах. Таким образом, лишь полпроцента немцев могут найти в них укрытие.
