Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль выступил с угрозами после признания Палестины еще тремя странами - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/palestina-862594305.html
Израиль выступил с угрозами после признания Палестины еще тремя странами
Израиль выступил с угрозами после признания Палестины еще тремя странами - 21.09.2025, ПРАЙМ
Израиль выступил с угрозами после признания Палестины еще тремя странами
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил в социальной сети X, что Израиль должен немедленно ответить на признание государства Палестина... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T20:56+0300
2025-09-21T20:56+0300
израиль
палестина
великобритания
эммануэль макрон
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил в социальной сети X, что Израиль должен немедленно ответить на признание государства Палестина Великобританией, Австралией и Канадой. "Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление "палестинской" власти", — написал Бен-Гвир.Министр также сообщил о намерении представить на следующем заседании правительства предложение об осуществлении суверенитета. В воскресенье Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Согласно Франс Пресс, ссылающемуся на анонимного советника президента Франции Эммануэля Макрона, десять стран планируют признать Палестину на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США выразили свое недовольство и осуждение. На данный момент Палестину признали 147 из 193 государств — членов ООН, включая Россию. Москва заявляет, что ближневосточное урегулирование возможно лишь в рамках формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.
https://1prime.ru/20250921/palestina-862593287.html
https://1prime.ru/20250921/khamas-862594139.html
https://1prime.ru/20250921/netanyakhu-862592794.html
израиль
палестина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0ac3eabc034bd7935244b1c3476805c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, палестина, великобритания, эммануэль макрон, оон, совбез
ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Эммануэль Макрон, ООН, Совбез
20:56 21.09.2025
 
Израиль выступил с угрозами после признания Палестины еще тремя странами

Израильский министр Бен-Гвир призвал к полному подавлению палестинских властей

© flickr.com / fritzmbФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Флаг Израиля. Архивное фото
© flickr.com / fritzmb
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил в социальной сети X, что Израиль должен немедленно ответить на признание государства Палестина Великобританией, Австралией и Канадой.
"Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление "палестинской" власти", — написал Бен-Гвир.
Акция в поддержку Палестины - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Турция надеется, что все больше стран осмелятся признать Палестину
20:11
Министр также сообщил о намерении представить на следующем заседании правительства предложение об осуществлении суверенитета.
В воскресенье Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства.
Митинг движения ХАМАС - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
ХАМАС призвало изолировать Израиль
20:44
Согласно Франс Пресс, ссылающемуся на анонимного советника президента Франции Эммануэля Макрона, десять стран планируют признать Палестину на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США выразили свое недовольство и осуждение.
На данный момент Палестину признали 147 из 193 государств — членов ООН, включая Россию. Москва заявляет, что ближневосточное урегулирование возможно лишь в рамках формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Палестинского государства не будет, заявил Нетаньяху
19:28
 
ИЗРАИЛЬПАЛЕСТИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯЭммануэль МакронООНСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала