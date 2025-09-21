https://1prime.ru/20250921/palestina-862594305.html

Израиль выступил с угрозами после признания Палестины еще тремя странами

Израиль выступил с угрозами после признания Палестины еще тремя странами - 21.09.2025, ПРАЙМ

Израиль выступил с угрозами после признания Палестины еще тремя странами

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил в социальной сети X, что Израиль должен немедленно ответить на признание государства Палестина... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T20:56+0300

2025-09-21T20:56+0300

2025-09-21T20:56+0300

израиль

палестина

великобритания

эммануэль макрон

оон

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил в социальной сети X, что Израиль должен немедленно ответить на признание государства Палестина Великобританией, Австралией и Канадой. "Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление "палестинской" власти", — написал Бен-Гвир.Министр также сообщил о намерении представить на следующем заседании правительства предложение об осуществлении суверенитета. В воскресенье Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Согласно Франс Пресс, ссылающемуся на анонимного советника президента Франции Эммануэля Макрона, десять стран планируют признать Палестину на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Израиль и США выразили свое недовольство и осуждение. На данный момент Палестину признали 147 из 193 государств — членов ООН, включая Россию. Москва заявляет, что ближневосточное урегулирование возможно лишь в рамках формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.

https://1prime.ru/20250921/palestina-862593287.html

https://1prime.ru/20250921/khamas-862594139.html

https://1prime.ru/20250921/netanyakhu-862592794.html

израиль

палестина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, палестина, великобритания, эммануэль макрон, оон, совбез