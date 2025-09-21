https://1prime.ru/20250921/pobeditel-862570425.html

Победитель "Интервидения" отправит часть выигрыша на благотворительность

Победитель "Интервидения" отправит часть выигрыша на благотворительность - 21.09.2025, ПРАЙМ

Победитель "Интервидения" отправит часть выигрыша на благотворительность

Победитель Международного музыкального конкурса "Интервидение" Дык Фук сообщил о намерении отправить часть выигрыша на благотворительность в России. | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T02:17+0300

2025-09-21T02:17+0300

2025-09-21T02:17+0300

бизнес

экономика

общество

москва

рф

киргизия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862570425.jpg?1758410249

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Победитель Международного музыкального конкурса "Интервидение" Дык Фук сообщил о намерении отправить часть выигрыша на благотворительность в России. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России", - сказал Дык Фук в эфире шоу "Пусть говорят" на "Первом канале". Победитель конкурса заявил, что для него было бы большой честью сделать коллаборацию с русскими артистами и доучить русский язык. Дык Фук добавил, что хочет "собственными руками" написать песню на русском языке. В воскресенье победитель конкурса рассказал, что чаще всего слушал песни участников от России, Белоруссии и Казахстана. Артист также напел мотивы песен Shaman "Прямо по сердцу" и белорусской певицы Насти Кравченко "Мотылек". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".

москва

рф

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, рф, киргизия, владимир путин