Большинство немцев не довольны работой Мерца, заявил Пушков
Большинство немцев не довольны работой Мерца, заявил Пушков
2025-09-21T15:35+0300
2025-09-21T15:35+0300
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Большинство немцев не довольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, вместо противостояния России им нужны безопасность и благополучие, отметил сенатор Алексей Пушков. "Мерц никак не может убедить немцев в своей хорошей работе: рейтинг его поддержки, согласно новому опросу газеты Bild, составляет лишь 26%. 63% немцев недовольны его работой. На первое место по популярности в Германии вышла АдГ ("Альтернатива для Германии"), опережающая ХДС (Христианско-демократический союз Германии) Мерца", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, удивляться не приходится. То, что важно для Мерца, - фанатичная поддержка Украины, подчинение Германии Брюсселю, санкции против России, милитаризация экономики и усиление бундесвера, не совпадает с тревогами и заботами большей части немцев. "Их все больше волнует бесконтрольная миграция, теракты и насилие со стороны так называемых беженцев, рост цен на отопление и электричество, закрытие предприятий и стагнация экономики", - добавил он. Мерц хочет реванша над Россией, но подавляющая часть немцев хочет безопасности и благополучия, подчеркнул он. "И разрыв между его целями и интересами граждан только растет", - подчеркнул Пушков.
15:35 21.09.2025
 
Большинство немцев не довольны работой Мерца, заявил Пушков

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Большинство немцев не довольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, вместо противостояния России им нужны безопасность и благополучие, отметил сенатор Алексей Пушков.
"Мерц никак не может убедить немцев в своей хорошей работе: рейтинг его поддержки, согласно новому опросу газеты Bild, составляет лишь 26%. 63% немцев недовольны его работой. На первое место по популярности в Германии вышла АдГ ("Альтернатива для Германии"), опережающая ХДС (Христианско-демократический союз Германии) Мерца", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, удивляться не приходится. То, что важно для Мерца, - фанатичная поддержка Украины, подчинение Германии Брюсселю, санкции против России, милитаризация экономики и усиление бундесвера, не совпадает с тревогами и заботами большей части немцев. "Их все больше волнует бесконтрольная миграция, теракты и насилие со стороны так называемых беженцев, рост цен на отопление и электричество, закрытие предприятий и стагнация экономики", - добавил он.
Мерц хочет реванша над Россией, но подавляющая часть немцев хочет безопасности и благополучия, подчеркнул он. "И разрыв между его целями и интересами граждан только растет", - подчеркнул Пушков.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Пушков отреагировал на заявление Эстонии против России
15:00
 
