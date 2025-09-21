https://1prime.ru/20250921/pushkov-862586571.html

Большинство немцев не довольны работой Мерца, заявил Пушков

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Большинство немцев не довольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, вместо противостояния России им нужны безопасность и благополучие, отметил сенатор Алексей Пушков. "Мерц никак не может убедить немцев в своей хорошей работе: рейтинг его поддержки, согласно новому опросу газеты Bild, составляет лишь 26%. 63% немцев недовольны его работой. На первое место по популярности в Германии вышла АдГ ("Альтернатива для Германии"), опережающая ХДС (Христианско-демократический союз Германии) Мерца", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По мнению сенатора, удивляться не приходится. То, что важно для Мерца, - фанатичная поддержка Украины, подчинение Германии Брюсселю, санкции против России, милитаризация экономики и усиление бундесвера, не совпадает с тревогами и заботами большей части немцев. "Их все больше волнует бесконтрольная миграция, теракты и насилие со стороны так называемых беженцев, рост цен на отопление и электричество, закрытие предприятий и стагнация экономики", - добавил он. Мерц хочет реванша над Россией, но подавляющая часть немцев хочет безопасности и благополучия, подчеркнул он. "И разрыв между его целями и интересами граждан только растет", - подчеркнул Пушков.

