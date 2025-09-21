https://1prime.ru/20250921/shaman-862569999.html
Певец Shaman поздравил победителя конкурса "Интервидение"
2025-09-21T01:23+0300
2025-09-21T01:23+0300
2025-09-21T01:23+0300
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Певец Shaman поздравил победителя музыкального конкурса "Интервидение" - исполнителя из Вьетнама Дык Фука - и сообщил, что перед конкурсом они обменялись подарками.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
"Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками - я ему подарил мерч "Победы". Я как чувствовал! Поздравляю с победой!" - написал артист в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
