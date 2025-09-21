https://1prime.ru/20250921/shatilova-862570179.html

Шатилова поддержала просьбу певца Shaman не оценивать его номер

Шатилова поддержала просьбу певца Shaman не оценивать его номер - 21.09.2025, ПРАЙМ

Шатилова поддержала просьбу певца Shaman не оценивать его номер

Народная артистка РСФСР Анна Шатилова поддержала решение заслуженного артиста России Shaman (Ярослава Дронова) попросить жюри конкурса "Интервидение" не... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21

2025-09-21T01:38+0300

2025-09-21T02:43+0300

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Народная артистка РСФСР Анна Шатилова поддержала решение заслуженного артиста России Shaman (Ярослава Дронова) попросить жюри конкурса "Интервидение" не оценивать его номер, назвав это правильным шагом. Финальное шоу конкурса "Интервидение" прошло в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. От России выступил певец Shaman. После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. "Хочу поблагодарить и похвалить Ярослава Дронова. Он сделал вначале очень правильное заявление. Ярослав, ты молодец, молодец. Он все правильно сделал", - сказала Шатилова в эфире шоу "Пусть говорят" на "Первом канале". Артистка также поделилась впечатлениями от конкурса, отметив, что сразу обратила внимание на представителя Вьетнама. По ее словам, молодой артист произвел яркое впечатление и заслуженно получил высокую оценку. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил Россию в составе жюри конкурса. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".

