https://1prime.ru/20250921/ssha-862590490.html

В Киеве сделали тяжелое признание после новых шагов США

В Киеве сделали тяжелое признание после новых шагов США - 21.09.2025, ПРАЙМ

В Киеве сделали тяжелое признание после новых шагов США

Роль Соединенных Штатов в украинском конфликте меняется — теперь они больше выступают наблюдателями, нежели союзниками Киева, заявил украинский политолог Руслан | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T17:24+0300

2025-09-21T17:24+0300

2025-09-21T17:24+0300

спецоперация на украине

украина

сша

киев

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Роль Соединенных Штатов в украинском конфликте меняется — теперь они больше выступают наблюдателями, нежели союзниками Киева, заявил украинский политолог Руслан Бортник на своем YouTube-канале."Мы видим, что администрация (президента США Дональда —Прим. ред.) Трампа постепенно сворачивает военную финансовую помощь Украине. Объявленные на этой неделе 400 миллионов долларов на следующий бюджетный год для Украины — это уже не помощь в практическом смысле, а больше финансирование необходимой США инфраструктуры на территории Украины — систем разведки, целеуказания, раннего ракетного предупреждения", — считает он.Политолог отмечает, что параллельно уменьшается и поддержка Европы, что указывает на стремление США полностью выйти из украинского конфликта."Одновременно происходит сокращение помощи со стороны США восточным странам НАТО — странам Балтии, Румынии, Польши. И это тоже выглядит как тайный и плохо прикрытый ультиматум Европе. Все это говорит о том, что США выходят из роли главного участника этой войны, пытаются максимально дистанцироваться от нее и от рисков, связанных с ней, но пытаются сохранить контроль и мониторинг над отходом", — полагает эксперт.В пятницу Трамп признал, что США "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Штатов. По его словам, американское правительство "не тратит никаких денег" на конфликт, который "финансирует НАТО".Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщало, что администрация Трампа утвердила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками США по НАТО. Позже представитель альянса на Украине Патрик Тернер сообщил, что первые партии военной помощи от Вашингтона, финансируемые странами альянса в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже поступают на Украину.В субботу Reuters передал, что в августе Соединенные Штаты проинформировали европейских дипломатических представителей о намерении сократить помощь в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии.Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине затрудняют урегулирование, прямо вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игры с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, будут рассматриваться как легитимные цели для России. В Кремле заявляли, что вооружение Украины со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь отрицательные последствия.

https://1prime.ru/20250921/drony-862589975.html

https://1prime.ru/20250921/peskov-862581613.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, сергей лавров, нато