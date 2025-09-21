Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать российскую нефть - 21.09.2025
Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать российскую нефть
Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать российскую нефть - 21.09.2025, ПРАЙМ
Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп возобновил свой призыв к европейским странам прекратить покупать нефть у России на фоне украинского конфликта. | 21.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп возобновил свой призыв к европейским странам прекратить покупать нефть у России на фоне украинского конфликта. В начале недели Трамп перед вылетом в Великобританию уже призывал европейские страны перестать покупать нефть из России. "Европейцы покупают нефть у России - этого же не должно было быть, верно?" - приводит слова Трампа с выступления на мероприятии в Вирджинии агентство Блумберг. Трамп также предложил постоянному представителю США при НАТО Мэттью Уитакеру усилить давление на Европу в этом вопросе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
4.7
08:19 21.09.2025
 
Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать российскую нефть

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп возобновил свой призыв к европейским странам прекратить покупать нефть у России на фоне украинского конфликта.
В начале недели Трамп перед вылетом в Великобританию уже призывал европейские страны перестать покупать нефть из России.
"Европейцы покупают нефть у России - этого же не должно было быть, верно?" - приводит слова Трампа с выступления на мероприятии в Вирджинии агентство Блумберг.
Трамп также предложил постоянному представителю США при НАТО Мэттью Уитакеру усилить давление на Европу в этом вопросе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаРФЗАПАДСШАДональд ТрампНАТО
 
 
