Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту
Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Специальный представитель президента США Кит Келлог выразил в интервью The Telegraph несогласие с Дональдом Трампом относительно стратегии завершения конфликта на Украине. "Без прекращения огня очень трудно достичь мира. <…> Трамп предпочитает сначала начать мирные переговоры. Я бы предпочел сначала прекращение огня", — сказал он.Келлог также отметил, что "Трамп стремится предоставить дипломатии все шансы". В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать компромиссные решения для урегулирования ситуации на Украине, при условии, что будут учтены законные интересы России в области безопасности. Ранее 1 сентября президент России Владимир Путин вновь акцентировал внимание на том, что для долгосрочного урегулирования на Украине необходимо устранить его основные причины.
