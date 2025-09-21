https://1prime.ru/20250921/tramp-862593141.html

Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту

Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту - 21.09.2025, ПРАЙМ

Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту

Специальный представитель президента США Кит Келлог выразил в интервью The Telegraph несогласие с Дональдом Трампом относительно стратегии завершения конфликта... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T20:03+0300

2025-09-21T20:03+0300

2025-09-21T20:03+0300

спецоперация на украине

украина

сша

москва

дональд трамп

кит келлог

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg

МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Специальный представитель президента США Кит Келлог выразил в интервью The Telegraph несогласие с Дональдом Трампом относительно стратегии завершения конфликта на Украине. "Без прекращения огня очень трудно достичь мира. <…> Трамп предпочитает сначала начать мирные переговоры. Я бы предпочел сначала прекращение огня", — сказал он.Келлог также отметил, что "Трамп стремится предоставить дипломатии все шансы". В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать компромиссные решения для урегулирования ситуации на Украине, при условии, что будут учтены законные интересы России в области безопасности. Ранее 1 сентября президент России Владимир Путин вновь акцентировал внимание на том, что для долгосрочного урегулирования на Украине необходимо устранить его основные причины.

https://1prime.ru/20250921/peskov-862585240.html

https://1prime.ru/20250921/tramp--862574091.html

украина

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, москва, дональд трамп, кит келлог, сергей лавров