Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250921/tramp-862593141.html
Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту
Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту - 21.09.2025, ПРАЙМ
Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту
Специальный представитель президента США Кит Келлог выразил в интервью The Telegraph несогласие с Дональдом Трампом относительно стратегии завершения конфликта... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T20:03+0300
2025-09-21T20:03+0300
спецоперация на украине
украина
сша
москва
дональд трамп
кит келлог
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_16493922636c8ccc0c41319dfa328126.jpg
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Специальный представитель президента США Кит Келлог выразил в интервью The Telegraph несогласие с Дональдом Трампом относительно стратегии завершения конфликта на Украине. "Без прекращения огня очень трудно достичь мира. &lt;…&gt; Трамп предпочитает сначала начать мирные переговоры. Я бы предпочел сначала прекращение огня", — сказал он.Келлог также отметил, что "Трамп стремится предоставить дипломатии все шансы". В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать компромиссные решения для урегулирования ситуации на Украине, при условии, что будут учтены законные интересы России в области безопасности. Ранее 1 сентября президент России Владимир Путин вновь акцентировал внимание на том, что для долгосрочного урегулирования на Украине необходимо устранить его основные причины.
https://1prime.ru/20250921/peskov-862585240.html
https://1prime.ru/20250921/tramp--862574091.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483972_66:0:1629:1172_1920x0_80_0_0_1a4c61c12a91c9fe7e123a2e62507ade.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, москва, дональд трамп, кит келлог, сергей лавров
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Кит Келлог, Сергей Лавров
20:03 21.09.2025
 
Келлог заявил о разногласиях с Трампом по украинскому конфликту

Келлог: Трамп хочет мирного соглашения по Украине, но достичь этого сложно

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Специальный представитель президента США Кит Келлог выразил в интервью The Telegraph несогласие с Дональдом Трампом относительно стратегии завершения конфликта на Украине.
"Без прекращения огня очень трудно достичь мира. <…> Трамп предпочитает сначала начать мирные переговоры. Я бы предпочел сначала прекращение огня", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Путин ценит конструктивные отношения с Трампом, заявил Песков
14:13
Келлог также отметил, что "Трамп стремится предоставить дипломатии все шансы".
В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать компромиссные решения для урегулирования ситуации на Украине, при условии, что будут учтены законные интересы России в области безопасности.
Ранее 1 сентября президент России Владимир Путин вновь акцентировал внимание на том, что для долгосрочного урегулирования на Украине необходимо устранить его основные причины.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать российскую нефть
08:19
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАМОСКВАДональд ТрампКит КеллогСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала