Заседание СБ ООН по инциденту с МиГ-31 состоится 22 сентября - 21.09.2025
Политика
Заседание СБ ООН по инциденту с МиГ-31 состоится 22 сентября
Заседание СБ ООН по инциденту с МиГ-31 состоится 22 сентября - 21.09.2025
Заседание СБ ООН по инциденту с МиГ-31 состоится 22 сентября
Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что 22 сентября состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с якобы нарушением российскими... | 21.09.2025
2025-09-21T13:47+0300
2025-09-21T13:47+0300
политика
общество
мировая экономика
эстония
рф
карелия
оон
нато
мид
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что 22 сентября состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства в пятницу, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил в пятницу, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента. "Двадцать второго сентября в 10.00 по нью-йоркскому времени (17.00 мск - ред.) Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства в пятницу", - говорится в заявлении на сайте МИД. Как отмечается, это первый за 34 года членства Эстонии в ООН случай, когда страна официально запросила экстренного заседания Совбеза этой организации. Минобороны РФ сообщило, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
эстония
рф
карелия
общество, мировая экономика, эстония, рф, карелия, оон, нато, мид
Политика, Общество, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, РФ, Карелия, ООН, НАТО, МИД
13:47 21.09.2025
 
Заседание СБ ООН по инциденту с МиГ-31 состоится 22 сентября

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что 22 сентября состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства в пятницу, доказательств чему представлено не было.
Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил в пятницу, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента.
"Двадцать второго сентября в 10.00 по нью-йоркскому времени (17.00 мск - ред.) Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства в пятницу", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Как отмечается, это первый за 34 года членства Эстонии в ООН случай, когда страна официально запросила экстренного заседания Совбеза этой организации.
Минобороны РФ сообщило, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
