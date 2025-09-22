https://1prime.ru/20250922/arest-862636849.html

Суд арестовал имущество экс-зампреда правительства Ивановской области

Суд арестовал имущество экс-зампреда правительства Ивановской области

РЯЗАНЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Арест наложен на имущество бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина, уголовное дело в отношении которого направлено в суд, сообщила прокуратура региона. Ранее прокуратура Ивановской области сообщала о направлении в суд уголовного дела в отношении бывших заместителей председателя правительства региона Зобнина и Ирины Эрмиш, а также фактического руководителя строительной компании Дмитрия Федулова. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, пособничестве в совершении превышения должностных полномочий, даче взятки в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере. Как заявила прокуратура в понедельник, ведомство предъявило в Ленинский районный суд города Иваново исковое заявление к Зобнину и иным заинтересованным лицам об обращении в доход государства денежных средств, являющихся результатом коррупционного продукта, введенного в гражданский оборот. "Определением суда на имущество Зобнина и иных заинтересованных лиц наложены обеспечительные меры", - сообщается в Telegram-канале надзорного ведомство. По данным картотеки дел на сайте Ленинского районного суда, ответчиками по иску значатся шесть человек, включая Зобнина и Федулова, а также ООО "Жилстройцентр", и ООО "Стройторг". По версии следствия, в период с 2022 года по 2024 год Зобнин создавал беспрепятственные условия коммерческой организации в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтов в регионе на объектах здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги чиновника – Федулов. Они вовлекли Эрмиш, которая курировала комплекс социальной сферы, передав ей взятку в размере 3 миллионов рублей, считает следствие. Всего был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 миллионов рублей, отмечала прокуратура.

