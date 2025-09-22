Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал имущество экс-зампреда правительства Ивановской области - 22.09.2025
Суд арестовал имущество экс-зампреда правительства Ивановской области
Суд арестовал имущество экс-зампреда правительства Ивановской области - 22.09.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал имущество экс-зампреда правительства Ивановской области
Арест наложен на имущество бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина, уголовное дело в отношении которого направлено в... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T21:00+0300
2025-09-22T21:00+0300
россия
ивановская область
иваново
РЯЗАНЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Арест наложен на имущество бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина, уголовное дело в отношении которого направлено в суд, сообщила прокуратура региона. Ранее прокуратура Ивановской области сообщала о направлении в суд уголовного дела в отношении бывших заместителей председателя правительства региона Зобнина и Ирины Эрмиш, а также фактического руководителя строительной компании Дмитрия Федулова. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, пособничестве в совершении превышения должностных полномочий, даче взятки в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере. Как заявила прокуратура в понедельник, ведомство предъявило в Ленинский районный суд города Иваново исковое заявление к Зобнину и иным заинтересованным лицам об обращении в доход государства денежных средств, являющихся результатом коррупционного продукта, введенного в гражданский оборот. "Определением суда на имущество Зобнина и иных заинтересованных лиц наложены обеспечительные меры", - сообщается в Telegram-канале надзорного ведомство. По данным картотеки дел на сайте Ленинского районного суда, ответчиками по иску значатся шесть человек, включая Зобнина и Федулова, а также ООО "Жилстройцентр", и ООО "Стройторг". По версии следствия, в период с 2022 года по 2024 год Зобнин создавал беспрепятственные условия коммерческой организации в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтов в регионе на объектах здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги чиновника – Федулов. Они вовлекли Эрмиш, которая курировала комплекс социальной сферы, передав ей взятку в размере 3 миллионов рублей, считает следствие. Всего был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 миллионов рублей, отмечала прокуратура.
ивановская область
иваново
россия, ивановская область, иваново
РОССИЯ, Ивановская область, Иваново
21:00 22.09.2025
 
Суд арестовал имущество экс-зампреда правительства Ивановской области

На имущество бывшего зампреда правительства Ивановской области Зобнина наложили арест

РЯЗАНЬ, 22 сен - ПРАЙМ. Арест наложен на имущество бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина, уголовное дело в отношении которого направлено в суд, сообщила прокуратура региона.
Ранее прокуратура Ивановской области сообщала о направлении в суд уголовного дела в отношении бывших заместителей председателя правительства региона Зобнина и Ирины Эрмиш, а также фактического руководителя строительной компании Дмитрия Федулова. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, пособничестве в совершении превышения должностных полномочий, даче взятки в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере.
Как заявила прокуратура в понедельник, ведомство предъявило в Ленинский районный суд города Иваново исковое заявление к Зобнину и иным заинтересованным лицам об обращении в доход государства денежных средств, являющихся результатом коррупционного продукта, введенного в гражданский оборот.
"Определением суда на имущество Зобнина и иных заинтересованных лиц наложены обеспечительные меры", - сообщается в Telegram-канале надзорного ведомство.
По данным картотеки дел на сайте Ленинского районного суда, ответчиками по иску значатся шесть человек, включая Зобнина и Федулова, а также ООО "Жилстройцентр", и ООО "Стройторг".
По версии следствия, в период с 2022 года по 2024 год Зобнин создавал беспрепятственные условия коммерческой организации в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтов в регионе на объектах здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги чиновника – Федулов. Они вовлекли Эрмиш, которая курировала комплекс социальной сферы, передав ей взятку в размере 3 миллионов рублей, считает следствие.
Всего был заключен 21 контракт на общую сумму более 800 миллионов рублей, отмечала прокуратура.
16 сентября, 13:04
Имущество семьи экс-госсекретаря Дагестана оценили в 500 миллионов рублей
16 сентября, 13:04
 
РОССИЯИвановская областьИваново
 
 
