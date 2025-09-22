https://1prime.ru/20250922/avto-862611235.html

В Совфеде предложили поэтапно менять в России машины с правым рулем

россия

денис мантуров

бизнес

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83506/65/835066508_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_df7565d973920c3aa4e2978473069d0d.jpg

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает поэтапно менять в России машины с правым рулём на более безопасный транспорт, вводя меры господдержки водителей. "Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства", - говорится в письме Кутепова на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Документ есть в распоряжении РИА Новости. При этом крайне важно, считает парламентарий, чтобы "регуляторные/ограничительные меры носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового безопасного автомобиля". Кроме того, новые автомобили должны быть обеспечены необходимыми поставками запасных частей, а также широкой сервисной инфраструктурой, отметил он. Сенатор просит Мантурова рассмотреть возможность дать поручение Минпромторгу России "разработать комплекс мер по поэтапной замене автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства". Политик отметил, что по данным агентства "Автостат" в нашей стране насчитывается 3,87 миллиона легковых автомобилей с правым рулем. Из них порядка 1,99 миллиона единиц зарегистрировано в Дальневосточном федеральном округе, еще 1,43 миллиона единиц - в Сибирском. Доля автомобилей с правым рулем в отечественном автопарке составляет около 8,2%. При этом в прошлом году с участием автомобилей с правым рулем произошло 16 077 ДТП, что больше на 0,9%, чем годом ранее, – то есть 12,2% от доли всех ДТП в 2024 году. "Как указано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения, в последние годы увеличился импорт автомобилей из восточных стран, выпускающихся преимущественно с правым расположением руля, что повлекло рост основных показателей аварийности с их участием", - говорится в письме. ‎ Так, в 2024 году такие дорожно-транспортные происшествия, как и погибшие ‎в них, в общей структуре аварийности составили более десятой части. Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств) для автомобилей с правым расположением рулевого управления (4,9) более чем в два раза превышает значение данного показателя для транспортных средств с левым расположением рулевого управления (2,1), уточняется в обращении. -0-

