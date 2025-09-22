https://1prime.ru/20250922/belgorod-862603349.html

В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник ВСУ

В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник ВСУ - 22.09.2025, ПРАЙМ

В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник ВСУ

Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. | 22.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.

