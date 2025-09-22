Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник ВСУ
В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник ВСУ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания администрации Белгорода, ранены два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода, вся необходимая помощь оказывается.
Заголовок открываемого материала