ExxonMobil принял решение по нефтяному проекту Hammerhead - 22.09.2025, ПРАЙМ
ExxonMobil принял решение по нефтяному проекту Hammerhead
ExxonMobil принял решение по нефтяному проекту Hammerhead - 22.09.2025, ПРАЙМ
ExxonMobil принял решение по нефтяному проекту Hammerhead
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil принял окончательное инвестиционное решение по нефтяному проекту Hammerhead у побережья Гайаны, следует из... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T19:52+0300
2025-09-22T19:52+0300
бизнес
нефть
гайана
техас
exxon
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d77c068e6afb090b3c540e8e8d6d999.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil принял окончательное инвестиционное решение по нефтяному проекту Hammerhead у побережья Гайаны, следует из пресс-релиза компании. "ExxonMobil приняла окончательное инвестиционное решение по развитию проекта Hammerhead на шельфе Гайаны после получения необходимых разрешений регулирующих органов", - говорится в сообщении. Стоимость проекта Hammerhead составляет 6,8 миллиарда долларов, он будет включать в себя 18 добывающих и нагнетающих скважин. Ожидается, что эксплуатация Hammerhead начнется в 2029 году. Это седьмой проект на блоке Stabroek, для разработки Hammerhead будет использоваться плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти с производительностью 150 тысяч баррелей в сутки. С введением проекта в эксплуатацию общая добыча на блоке достигнет 1,5 миллиона баррелей в сутки. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.
гайана
техас
Новости
бизнес, нефть, гайана, техас, exxon, мировая экономика
Бизнес, Нефть, ГАЙАНА, ТЕХАС, Exxon, Мировая экономика
19:52 22.09.2025
 
ExxonMobil принял решение по нефтяному проекту Hammerhead

ExxonMobil принял окончательное инвестиционное решение по нефтяному проекту в Гайане

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil принял окончательное инвестиционное решение по нефтяному проекту Hammerhead у побережья Гайаны, следует из пресс-релиза компании.
"ExxonMobil приняла окончательное инвестиционное решение по развитию проекта Hammerhead на шельфе Гайаны после получения необходимых разрешений регулирующих органов", - говорится в сообщении.
Стоимость проекта Hammerhead составляет 6,8 миллиарда долларов, он будет включать в себя 18 добывающих и нагнетающих скважин. Ожидается, что эксплуатация Hammerhead начнется в 2029 году.
Это седьмой проект на блоке Stabroek, для разработки Hammerhead будет использоваться плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти с производительностью 150 тысяч баррелей в сутки. С введением проекта в эксплуатацию общая добыча на блоке достигнет 1,5 миллиона баррелей в сутки.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.
БизнесНефтьГАЙАНАТЕХАСExxonМировая экономика
 
 
