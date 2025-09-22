https://1prime.ru/20250922/exxonmobil-862633035.html

ExxonMobil принял решение по нефтяному проекту Hammerhead

ExxonMobil принял решение по нефтяному проекту Hammerhead - 22.09.2025, ПРАЙМ

ExxonMobil принял решение по нефтяному проекту Hammerhead

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil принял окончательное инвестиционное решение по нефтяному проекту Hammerhead у побережья Гайаны, следует из... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T19:52+0300

2025-09-22T19:52+0300

2025-09-22T19:52+0300

бизнес

нефть

гайана

техас

exxon

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d77c068e6afb090b3c540e8e8d6d999.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil принял окончательное инвестиционное решение по нефтяному проекту Hammerhead у побережья Гайаны, следует из пресс-релиза компании. "ExxonMobil приняла окончательное инвестиционное решение по развитию проекта Hammerhead на шельфе Гайаны после получения необходимых разрешений регулирующих органов", - говорится в сообщении. Стоимость проекта Hammerhead составляет 6,8 миллиарда долларов, он будет включать в себя 18 добывающих и нагнетающих скважин. Ожидается, что эксплуатация Hammerhead начнется в 2029 году. Это седьмой проект на блоке Stabroek, для разработки Hammerhead будет использоваться плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти с производительностью 150 тысяч баррелей в сутки. С введением проекта в эксплуатацию общая добыча на блоке достигнет 1,5 миллиона баррелей в сутки. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.

https://1prime.ru/20250918/kompaniya-862444290.html

гайана

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нефть, гайана, техас, exxon, мировая экономика